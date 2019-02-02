Заяви Трампа щодо американських військових в Іраку обурили Багдад

Заяви президента США Дональда Трампа щодо американських військових в Іраку викликали обурення у Багдаді. В інтерв'ю телеканалу CBS, яке вийшло в ефір у неділю, 3 лютого, Трамп заявив про свій рішучий намір вивести США із "нескінченних воєн" у Сирії та Афганістані. Водночас він наголосив, що американські війська залишаться в Іраку, зокрема для того, "щоб трохи стежити за Іраном".

"Ми витратили цілі статки на будівництво цієї неймовірної бази. Ми могли б зберегти її", - заявив Трамп, маючі на увазі розташовану на заході Іраку авіабазу "Аль-Асад", яку він відвідав у грудні. "Якщо хтось займається розробкою ядерної зброї або іншими речами, ми дізнаємося про це до того, як вони зроблять це", - додав президент США.

Ці слова спричинили хвилю обурення в Багдаді. "Конституція Іраку не передбачає використання Іраку як бази для ударів або нападу на сусідню країну", - заявив президент країни Бархам Салех у понеділок, 4 лютого, цитує агенція AFP. Він зазначив, що американські військові законно перебувають в Іраку згідно з угодою між двома країнами, але "будь-які дії, здійснені поза межами цих рамок, неприйнятні".

Сабах аль-Сааді, член іракського парламенту від політсили впливового проповідника Муктада ас-Садра, вніс законопроект, який вимагає виведення американських військ з Іраку. Останні заяви Трампа зробили ухвалення такого закону "національним обов'язком", наголосив депутат.

Після вторгнення в 2003 році американські військові були присутні в Іраку. В 2011 році за президента Барака Обами США завершили виведення свого військового контингенту з країни. Утім, у 2014 році через загрозу для Іраку з боку "Ісламської держави" та для допомоги в боротьбі з цим терористичним угрупованням американські військові повернулися в країну.