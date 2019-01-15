Заяви Зеленського: більше політики чи шоу? (відео)

Переговори "хоч із чортом лисим", "тихі" домовленості із НАТО та дорогі кредити МВФ для України - DW проаналізувала заяви Володимира Зеленського щодо ключових для України питань.
Володимира Зеленського соціологи називають одним із фаворитів президентських перегонів в Україні. І хоча політичної програми у гумориста поки немає, нещодавно він поділився своїм баченням ключових для України питань.
Юлія Тимошенко і Петро Порошенко задаватимуть тон президентській кампанії. Але висування коміка Володимира Зеленського робить вибори непередбачуваними, вважає Сергій Руденко. (04.01.2019)
Фронтмен "Океану Ельзи" і популярний комік опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні, хоча про бажання балотуватися вони не заявляли. Сергій Руденко про те, що це означає. (28.09.2018)
Як викривляють рейтинги кандидатів у президенти і чому там опиняються імена зіркових музикантів чи коміків? Про найпоширеніші маніпуляції українських соціологів - добірка DW. (16.07.2018)