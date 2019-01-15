 Заяви Зеленського: більше політики чи шоу? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 16.01.2019

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Заяви Зеленського: більше політики чи шоу? (відео)

Переговори "хоч із чортом лисим", "тихі" домовленості із НАТО та дорогі кредити МВФ для України - DW проаналізувала заяви Володимира Зеленського щодо ключових для України питань.

Шоумен Володимир Зеленський поки не має політичної програми

Шоумен Володимир Зеленський поки не має політичної програми

Володимира Зеленського соціологи називають одним із фаворитів президентських перегонів в Україні. І хоча політичної програми у гумориста поки немає, нещодавно він поділився своїм баченням ключових для України питань.  

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Коментар: Двоє у президентському човні, не рахуючи Зеленського

Юлія Тимошенко і Петро Порошенко задаватимуть тон президентській кампанії. Але висування коміка Володимира Зеленського робить вибори непередбачуваними, вважає Сергій Руденко. (04.01.2019)  

Коментар: Комік і музикант як альтернатива Порошенку

Фронтмен "Океану Ельзи" і популярний комік опинилися серед лідерів президентських рейтингів в Україні, хоча про бажання балотуватися вони не заявляли. Сергій Руденко про те, що це означає. (28.09.2018)  

Війна рейтингів: найпоширеніші маніпуляції соціологів (відео)

Як викривляють рейтинги кандидатів у президенти і чому там опиняються імена зіркових музикантів чи коміків? Про найпоширеніші маніпуляції українських соціологів - добірка DW. (16.07.2018)  

Політична апатія: Вакарчук і Зеленський як умовний "противсіх"

Недовіра українців до наявної політичної еліти продовжує поглиблюватися. Діючий президент, якщо вірити опитуванням, програє виборчі перегони навіть співакам і поп-зіркам. (08.05.2018)  

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