 Захід сперечається з РФ щодо розслідувань хімічних атак у Сирії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.11.2018

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Новини

Захід сперечається з РФ щодо розслідувань хімічних атак у Сирії

Західні країни переконані, що пропозиції Москви спрямовані на те, щоб ускладнити виявлення винних в хіматаках і позбавити фінансування атрибутивний механізм ОЗХЗ.

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі

Штаб-квартира ОЗХЗ в Гаазі

Між західними країнами та Росією виникла суперечка щодо планів наділити Організацію з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) повноваженнями виявляти та встановлювати винних в хімічних атаках.

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Попри спротив Росії та Сирії Організація із заборони хімічної зброї вирішила називати імена виконавців хімічних атак. Лондон заявив, що організація негайно розпочне ідентифікувати відповідальних за атаки у Сирії. (27.06.2018)

Організація із заборони хімічної зброї виснувала, що в березні 2017 року зарин та хлорин застосовували в Сирії "з великою імовірністю". (13.06.2018)

З точки зору представників РФ, ці плани порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї. Постійний представник РФ при ОЗХЗ Олександр Шульгін заявив у понеділок, 19 листопада, на конференції країн-учасниць ОЗХЗ, що мандат організації не передбачає атрибутивну функцію, і запропонував створити спеціальну групу експертів, яка б і вирішила, чи слід наділяти організацію атрибутивним механізмом. Саме він і передбачає встановлення винних у хімічних атаках.

У відповідь представники США та Великобританії звинуватили Москву в спробах перешкодити боротьбі проти застосування хімзброї. За словами постійного представника США в організації Кеннета Уорда, в прагненні приховати інформацію про те, що вина за більшість газових атак в Сирії лежить на уряді в Дамаску, "Росія намагається поховати правду".

Крім того, Росія виступила з поправками до проекту бюджету ОЗХЗ на 2019 рік, які, за словами Уорда, спрямовані на те, щоб позбавити фінансування атрибутивний механізм цієї організації.

Голосування щодо бюджету на наступний рік має відбутись 20 листопада.

Незважаючи на спротив Росії та її союзників, на екстреній сесії ОЗХЗ у червні було ухвалено резолюцію, що дозволяє ОЗХЗ називати винних у застосуванні хімічної зброї. До 2017 року відповідний мандат мала група експертів ООН та ОЗХЗ, однак через те, що Росія наклала вето при голосуванні в Раді Безпеки ООН, цей мандат не був продовжений.

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