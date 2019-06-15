Захід засудив намір Ірану збільшити виробництво низькозбагаченого урану

Держави Заходу засудили наміри уряду Ірану істотно збільшити обсяги виробництва низькозбагаченого урану попри умови укладеної в 2015 році ядерної угоди. Міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas) у понеділок, 17 червня, попередив щодо ризиків такого кроку. "Одностороннє скорочення власних зобов'язань ми, звісно, не приймемо", - сказав він у Брюсселі після зустрічі глав МЗС країн ЄС, цитує агенція dpa. За словами Мааса, усі сторони мають виконувати взяті на себе зобов'язання - тільки в цьому разі ядерна угода матиме майбутнє.

Президент Франції Еммануель Макрон своєю чергою наголосив, що ескалація ядерного протистояння в будь-якій формі - не в інтересах жодної зі сторін. "Мені шкода через сьогоднішню заяву Ірану. (...) Ми наполегливо рекомендуємо Ірану поводитися терпляче та відповідально", - зазначив він, цитує агенція AFP. Макрон додав, що це рішення Тегерана завдає шкоди інтересам іранців та міжнародної спільноти.

Вашингтон, який вийшов з ядерної угоди з Іраном ще в травні 2018 року, назвав нинішню заяву Тегерана "ядерним шантажем". "Плани Ірану можливі лише тому, що жахлива ядерна угода зберегла їхні потужності, - заявив речник Ради нацбезпеки країни Гарретт Маркіс. - Президент Трамп дав зрозуміти, що він ніколи не дозволить Ірану розробляти ядерну зброю. Відповіддю на ядерний шантаж режиму має бути посилення міжнародного тиску".

Своєю чергою прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав запровадити санкції проти Ірану у разі реалізації планів. "Якщо Іран втілить свої теперішні погрози та порушить ядерну угоду, міжнародній спільноті необхідно негайно ввести режим санкцій, який був узгоджений заздалегідь, - "миттєвих санкцій (…) У будь-якому разі Ізраїль не дозволить Ірану отримати ядерно зброю", - наголосив Нетаньяху, який підтримував вихід США з ядерної угоди з Тегераном.

Тим часом в уряді Ірану підкреслюють, що час для порятунку ядерної угоди спливає. "Після виходу США з угоди ми проявили достатньо терпіння і ситуація зараз надзвичайно делікатна. Часу залишається мало (...), припинення дії ядерної угоди, безсумнівно, не вигідне ані Ірану, ані світу", - заявив президент Ірану Хасан Роухані, цитує dpa. Минулого місяця Роухані дав країнам, які залишилися вірними угоді, час до 7 липня для її порятунку.

Нагадаємо, улітку 2015 року між Іраном, США, Росією, Китаєм, Великобританією, Францією і Німеччиною була укладена угода, за якою Тегеран мав обмежити ядерну програму в обмін на скасування західних санкцій. Від початку інспекцій в січні 2016 року жодних порушень цього договору з боку Тегерана виявлено не було.

Однак, у травні 2018 року президент США Дональд Трамп оголосив про односторонній вихід з цієї угоди й звинуватив Тегеран у спробах створити ядерну зброю. Надалі США наклали на Іран нові економічні санкції та оголосили про штрафні санкції для тих, хто здійснюватиме будь-які операції з країною. Європейці ж наголошують, що Тегеран досі виконує всі умови угоди, що було підтверджено численними перевірками МАГАТЕ. Тож у ЄС прагнуть розвивати торгівлю з Іраном.

17 червня секретар Організації з атомної енергії Ірану (ОАЕІ) Бехруз Камальванді оголосив про плани Тегерана істотно збільшити обсяги виробництва низькозбагаченого урану - вже за 10 днів його запаси перевищать 300 кілограмів. Саме обсяг у 300 кілограмів такого урану встановлює угода щодо іранської ядерної програми.