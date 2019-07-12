 Західну Європу накрила екстремальна спека | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.07.2019

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Новини

Західну Європу накрила екстремальна спека

У низці країн Європи зафіксовано рекордні температури - стовпчики термометрів піднімаються вище 40 градусів за Цельсієм. Спека вже вплинула на транспорт та сільське господарство.

Люди рятуються від спеки, охолоджуючись у фонтанах перед Ейфелевою вежею у Парижі

Люди рятуються від спеки, охолоджуючись у фонтанах перед Ейфелевою вежею у Парижі

У низці країн Європи зафіксована рекордна спека - стовпчики термометрів піднялися значно вище 30 градусів за Цельсієм. Так, у Бельгії та Нідерландах, де спека у середу, 24 квітня, досягла свого піку, це вплинуло на рух транспорту та призвело до збільшення кількості потопельників, повідомляє агенція AFP.

Зокрема, у бельгійському містечку Клейне-Брогель зареєстрували температуру в 38,9 градуса за Цельсієм, це побило температурний рекорд 1947 року. У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 38,8 градуса, що побило 75-річний рекорд. Напередодні ж у французькому винному регіоні Бордо зафіксували рекордну температуру 41,2 градуса. У Парижі найбільшу спеку прогнозують на четвер - до 40,4 градуса за Цельсієм.

Також синоптики у Великобританії прогнозують на четвер 38,5 градуса, що може побити рекорд 2004 року. У багатьох регіонах Німеччини в середу так само зафіксовані температури вище 30 градусів, а на четвер синоптики прогнозують від 37 до 40 градусів за Цельсієм.

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Лише у Франції жертвами нестерпної спеки стало четверо осіб. Ще по двоє загиблих унаслідок високої температури повітря нарахували в Італії та Іспанії. (29.06.2019)

Для гасіння лісових пожеж у центральних районах Португалії влада залучила близько двох тисяч пожежників, літаки та гелікоптери. (21.07.2019)

Одразу в двох федеральних землях Німеччини стовпчики термометрів перевищили позначку 39 градусів за Цельсієм - небачений показник для червня. (30.06.2019)

Як зазначається, на півдні Франції велосипедисти під час велогонки в Тур-де-Франс змушені були їхати маршрутом за температури понад 30 градусів. У Нідерландах же через спеку фермери навіть залишали своїх корів ночувати на вулиці, а в місті Мідделхарніс сотні поросят загинули, коли в приміщенні зламався вентилятор.

Крім того, у Великобританії та Франції через вкрай високі температури сповільнили рух поїзди. Пасажирів навіть закликають за можливості відкласти свої поїздки. А у кількох містах Нідерландів, зокрема поблизу Утрехта, дороги посипали сіллю, що є більш звичним явищем для зими. Як пояснила місцева влада, сіль допомагає охолодити дорожнє покриття та вберегти його від тріщин і розплавляння. За даними синоптиків, зниження температури та дощі очікуються не раніше п'ятниці.

Нагадаємо, попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі.

  • Новий рекорд у Франції

    Європа плавиться від спеки

    Новий рекорд у Франції

    У Франції 28 червня з інтервалом у кілька годин було зафіксовано два абсолютних температурних рекорди. Спочатку метеорологи повідомили про температуру в 44,3 градуса за Цельсієм, зафіксовану в містечку Карпентра на південному сході Франції. Однак вже за кілька годин в муніципалітеті Вільв'єй, що за 100 кілометрів на схід, стовпчик термометрів сягнув позначки 45,1 градуса за Цельсієм.

  • Лісові пожежі в Каталонії

    Європа плавиться від спеки

    Лісові пожежі в Каталонії

    Причиною масштабних лісових пожеж, що вирували на південному сході Іспанії, стало самозаймання курячого посліду на одній з ферм, повідомила місцева влада. Температура в зоні пожежі сягала 41 градуса за Цельсієм. З вогнем боролися понад 600 пожежників.

  • Спека в місті кохання

    Європа плавиться від спеки

    Спека в місті кохання

    Парижани прохолоджуються на площі Трокадеро. Дороги та тротуари накопичують тепло, тож у міських умовах спека є більш відчутною, ніж у сільській місцевості. У багатьох північноєвропейських містах в будинках не встановлюють кондиціонери, тож перебувати всередині них стає неможливо, адже будівлі теж накопичують тепло. Внаслідок спеки 2003 року у Франції померли 15 тисяч осіб.

  • Група ризику - безпритульні в Італії

    Європа плавиться від спеки

    Група ризику - безпритульні в Італії

    Волонтер дає пляшку води безпритульному в Мілані, де останнім часом температура сягала 40 градусів за Цельсієм. Уже наприкінці минулого тижня стало відомо про першу жертву спеки в Мілані - в парку біля залізничного вокзалу від теплового удару помер безхатько похилого віку, й у місті було оголошено тривогу через високу температуру повітря.

  • Купання в річці в Мюнхені

    Європа плавиться від спеки

    Купання в річці в Мюнхені

    Відпочивальники лежать на березі річки Ізар у Мюнхені. Десяткам жінок, які купалися в річці топлес, поліція наказала вдягнутися, чим спровокувала дискусія щодо оголення тіла в громадських місцях. 30 червня в Німеччині було встановлено новий температурний рекорд червня - у федеральній землі Саксонія-Ангальт було зафіксовано температуру 39,6 градуса за Цельсієм.

  • Сорбе для білого ведмедя

    Європа плавиться від спеки

    Сорбе для білого ведмедя

    Білий ведмідь прохолоджується у зоопарку Ганновера в Німеччині, смакуючи сорбе. Доглядачі зоопарків в усій Європі допомагають тваринам пережити спеку, даючи їм морожені в кризі фрукти. Білим ведмедям пропонують також заморожену рибу. У Франції через високу температуру повітря заборонили перевезення живих тварин.

  • Сахара

    Європа плавиться від спеки

    "Подарунок" із Сахари

    Такі екстремальні погодні умови були викликані надзвичайно гарячим повітрям, яке надходило до Європи з пустелі Сахара. Всесвітня метеорологічна організація заявила, що 2019 рік може стати одним з найспекотніших в історії спостережень за погодою. Прогнозують, що такі хвилі спеки, як теперішня, траплятимуться в Європі дедалі частіше.

    Автор: Дмитро Губенко


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Що з цим літом не так? (12.07.2019)  

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