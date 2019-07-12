Західну Європу накрила екстремальна спека

У низці країн Європи зафіксована рекордна спека - стовпчики термометрів піднялися значно вище 30 градусів за Цельсієм. Так, у Бельгії та Нідерландах, де спека у середу, 24 квітня, досягла свого піку, це вплинуло на рух транспорту та призвело до збільшення кількості потопельників, повідомляє агенція AFP.

Зокрема, у бельгійському містечку Клейне-Брогель зареєстрували температуру в 38,9 градуса за Цельсієм, це побило температурний рекорд 1947 року. У Нідерландах стовпчики термометрів піднялися до 38,8 градуса, що побило 75-річний рекорд. Напередодні ж у французькому винному регіоні Бордо зафіксували рекордну температуру 41,2 градуса. У Парижі найбільшу спеку прогнозують на четвер - до 40,4 градуса за Цельсієм.

Також синоптики у Великобританії прогнозують на четвер 38,5 градуса, що може побити рекорд 2004 року. У багатьох регіонах Німеччини в середу так само зафіксовані температури вище 30 градусів, а на четвер синоптики прогнозують від 37 до 40 градусів за Цельсієм.

Як зазначається, на півдні Франції велосипедисти під час велогонки в Тур-де-Франс змушені були їхати маршрутом за температури понад 30 градусів. У Нідерландах же через спеку фермери навіть залишали своїх корів ночувати на вулиці, а в місті Мідделхарніс сотні поросят загинули, коли в приміщенні зламався вентилятор.

Крім того, у Великобританії та Франції через вкрай високі температури сповільнили рух поїзди. Пасажирів навіть закликають за можливості відкласти свої поїздки. А у кількох містах Нідерландів, зокрема поблизу Утрехта, дороги посипали сіллю, що є більш звичним явищем для зими. Як пояснила місцева влада, сіль допомагає охолодити дорожнє покриття та вберегти його від тріщин і розплавляння. За даними синоптиків, зниження температури та дощі очікуються не раніше п'ятниці.

Нагадаємо, попередня хвиля спеки накрила Європу наприкінці червня, що спричинило, зокрема, загибель людей та масштабні лісові пожежі.

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