 Західна Україна потерпає від повеней (фоторепортаж) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 25.06.2020

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Політика й суспільство

Західна Україна потерпає від повеней (фоторепортаж)

Західну Україну охопила найбільша повінь з 2008 року. Унаслідок негоди вже загинуло щонайменше троє людей. Подробиці - у фотодобірці DW.

Повені на Заході України: підтоплені міста та зруйновані мости (фоторепортаж)

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