Західна Україна потерпає від повеней (фоторепортаж)

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Західну Україну охопила найбільша повінь з 2008 року. Унаслідок негоди вже загинуло щонайменше троє людей. Подробиці - у фотодобірці DW.
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