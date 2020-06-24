Західна Україна потерпає від повеней (фоторепортаж)

По кому в Україні вдарить криза німецького автопрому (відео)

У Німеччині прогнозують річне скорочення виробництва автомобілів на понад 20 відсотків. Це загрожує тисячам робочих місць і в Україні на підприємствах, які співпрацюють з німецьким автопромом.