Західна Україна: внаслідок повеней загинули люди

Унаслідок негоди в Івано-Франківській області України загинули три людини. Про це в вівторок, 23 червня, повідомила Івано-Франківська обласна державна адміністрація на своєму сайті.

"Унаслідок стихії у Верховинському районі відрізані 19 сіл, загинули дві людини й одна людина вважається безвісти зниклою. Сталися руйнування захисних гребель, берегів річок, розмиви доріг і їх перекриття через зсуви", - повідомив голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів. Зокрема, у Верховинському районі на ділянці дороги Ільці-Буркут опинилися заблокованими 40 автомобілів із туристами.

На автодорозі державного значення в селі Микуличин був заблокований рух, проте пізніше його вдалося відновити. Проїзд трасою Криворівня-Чернівці повністю заблокований. "За прогнозами очікуються сильні опади й подальше значне підвищення рівнів води в річках. Піку стихії очікуємо завтра", - зазначив Федорів.

Повені в чотирьох областях

Тим часом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру екології та природних ресурсів Роману Абрамовському, голові Державної служби України з надзвичайних ситуацій Миколі Чечоткіну і головам обласних державних адміністрацій розробити комплекс невідкладних заходів із ліквідації наслідків негоди в західних областях України.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій України, інтенсивні опади в останні дні призвели до ускладнення повеневої обстановки в Івано-Франківській, Чернівецькій та Львівській областях. Найбільш складна ситуація спостерігається на території 12 районів Івано-Франківської області, у Вижницькому та Путильському районах Чернівецької області та у Стрийському районі Львівської області.

Станом на 17 годину за київським часом у 84 населених пунктах Івано-Франківської області підтоплено 604 житлових будинки. У Львівської області підтоплено близько 100 житлових будинків. У Вижницькому районі Чернівецької області стався прорив дамби №5, в результаті чого підтоплено 28 домогосподарств. У Закарпатській області підтоплено 70 дворогосподарств.