Захоплені українські катери виводять із Керчі - ЗМІ

Захоплені Росією українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", в супроводі російської берегової охорони 17 листопада почали рух Керченською протокою у напрямку Чорного моря, повідомляє агентство Reuters.

Як повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на свої джерела, процес передачі українських кораблів почався, їх віддадуть українській стороні в нейтральних водах найближчим часом.

Також із посиланням на міжнародну базу відстеження Marine Traffic повідомляється, що українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт, пише "Крим.Реалії".

Події в Керченській протоці

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація найближчим часом поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Коммерсант" повідомило, що найближчим часом кораблі передадуть Україні.