 Захоплені українські катери виводять із Керчі - ЗМІ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Захоплені українські катери виводять із Керчі - ЗМІ

Українські військові кораблі у супроводі суден РФ проходять Керченською протокою в напрямку Чорного моря, повідомляють ЗМІ.

Українські військові кораблі, захоплені РФ біля Керченської протоки (фото з архіву)

Українські військові кораблі, захоплені РФ біля Керченської протоки (фото з архіву)

Захоплені Росією українські військові катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", в супроводі російської берегової охорони 17 листопада почали рух Керченською протокою у напрямку Чорного моря, повідомляє агентство Reuters. 

Як повідомляє агентство "Интерфакс" з посиланням на свої джерела, процес передачі українських кораблів почався, їх віддадуть українській стороні в нейтральних водах найближчим часом. 

Також із посиланням на міжнародну базу відстеження Marine Traffic повідомляється, що українські буксири "Сапфір", "Титан" і "Гайдамака" перебувають у Чорному морі біля берегів Криму, ймовірно, для того, щоб забрати захоплені Росією українські військові кораблі і супроводити їх у порт, пише "Крим.Реалії".

Події в Керченській протоці

DW.COM

Переговори про повернення кораблів перебувають на фінальній стадії, повідомляє "Комерсант". Передача трьох суден повинна відбутися ще до саміту "нормандської четвірки", запланованого на 9 грудня. (16.11.2019)

Адвокат українських моряків Микола Полозов в інтерв'ю DW про те, чи може затримання російського танкера в Ізмаїлі змінити хід переговорів щодо звільнення утримуваних у РФ українців. (25.07.2019)

Голова МЗС України Вадим Пристайко впевнений, що Росія поверне захоплені в Керченській протоці українські кораблі вже найближчим часом. (11.10.2019)

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року російські прикордонники захопили в районі Керченської протоки український буксир "Яни Капу" та катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також заарештували 24 моряків. ФСБ Росії порушила кримінальну справу та пред'явила усім українським морякам обвинувачення в незаконному перетині кордону. Моряки заявили, що вважають себе військовополоненими.

ЄС і США запровадили санкції щодо РФ за інцидент у Керченській протоці. А Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня за клопотанням України зобов'язав Росію протягом місяця звільнити моряків і повернути захоплені кораблі. У вересні Москва частково виконала цю вимогу: моряки повернулися на батьківщину в рамках узгодженого Росією і Україною обміну утримуваних осіб.

4 листопада цього року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що Російська Федерація найближчим часом поверне кораблі ВМС України, захоплені російською стороною поблизу Керченської протоки. 16 листопада російське видання "Коммерсант" повідомило, що найближчим часом  кораблі передадуть Україні.

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Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)

 

Аудіо й відео до теми

Войтенко: "Україна мала повне право на прохід своїх кораблів через Керченську протоку" (26.11.2018)  

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