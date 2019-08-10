 Захоплення палацу президента у Ємені: коаліція відповіла авіаударом | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2019

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Захоплення палацу президента у Ємені: коаліція відповіла авіаударом

У Ємені коаліція на чолі з Саудівською Аравією завдала авіаудару по позиціях південних сепаратиствів у відповідь на захоплення ними президентського палацу в місті Аден.

Південні сепаратисти, які захопили палац президента в Адені

Південні сепаратисти, які захопили палац президента в Адені

Коаліція під керівництвом Саудівської Аравії завдала авіаудару по позиціях південних сепаратистів після захоплення ними палацу президента Ємену в місті Аден, повідомляє агентство AFP у неділю, 11 серпня.

"Коаліція завдала удару по території, яка становить пряму загрозу для одного з важливих об'єктів легітимного уряду", - йдеться в заяві коаліції, яка закликає південних сепаратистів покинути захоплені позиції в Адені. У випадку відмови у коаліції погрожують новими атаками. У заяві не уточнюється, як саме коаліція відповіла на захоплення президентського палацу. Однак, як інформує агенція AFP з посиланням на місцевих жителів, авіаудару було завдано по таборах сепаратистів в Адені.

Нагадаємо, південні сепаратисти та єменський уряд входять до коаліції на чолі із Саудівською Аравією. Ця коаліція бореться проти шиїтських повстанців-хуситів, яких підтримує Іран. Попри це, всередині коаліції трапляються конфлікти.

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Зокрема, 10 серпня південні постанці, яких підтримують Об'єднані Арабські Емірати, захопили урядові військові бази та президентський палац в Адені. Сутички між південними сепаратистами та військовими визнаного міжнародною спільнотою уряду тривали протягом останніх чотирьох днів. У результаті в Адені загинуло близько 70 людей, серед яких також цивільні. Президент Ємену Абд-Раббу Мансура Хаді постійно мешкає в Ер-Ріяді, тому захоплений сепаратистами палац був майже порожнім.

Південний Ємен був незалежною країною - Народно-демократичною республікою Ємен - до 1990 року. Немало людей в країні вважають, що Північний Ємен (Єменська Арабська Республіка) нав'язав йому об'єднання силою.

Війна у Ємені триває з 2014 року. На сьогодні країна поділена між шиїтськими повстанцями-хуситами, яких підтримує Іран, адміністрацією президента Хаді, яку підтримує коаліція на чолі з Саудівською Аравією та на боці якої воювали південні сепаратисти, а також терористичним угрупованням "Аль-Каїда на Аравійському півострові". 

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