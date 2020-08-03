Захоплення банку в Києві: НСЖУ засудила використання СБУ підставних журналістів

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) засудила прихід працівників Служби безпеки (СБУ) і поліції під виглядом журналістів на переговори до чоловіка, який захопив відділення банку в бізнес-центрі (БЦ) "Леонардо" в Києві. Про це у понеділок, 3 серпня, заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

"Те, що сьогодні разом зі знімальними групами двох національних телеканалів "ЗІК" (журналіст - Андрій Лащ) і "1+1" (журналіст - Олександр Загородний) до "київського терориста" привели підставних журналістів з поліції діалогу і СБУ - це не спецоперація, а дискредитація журналістської професії і ризик, що при майбутніх інцидентах зловмисники можуть свідомо цілити по працівниках ЗМІ", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Томіленко також розкритикував те, що, зі слів журналістів-очевидців, для прикриття спецоперації роздавали посвідчення відомого національного ЗМІ. Він наголосив, що прикриватися журналістами під час спецоперації - це "неймовірний ризик" для працівників ЗМІ на майбутнє. "Завдання правоохоронців - нейтралізувати небезпеку, попередити теракт. Для цього у спецслужб є глобальний державний арсенал. А єдиний захист журналістів - це репутація професії. Репутація беззбройного збирача інформації", - зазначив Томіленко.

Захоплення банку в бізнес-центрі "Леонардо"

Нагадаємо, 3 серпня у відділення "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" в центрі Києва зайшов чоловік, який сказав, що в його в рюкзаку бомба, і попросив викликати поліцію. Співробітники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася як заручниця.

Як повідомив заступник глави МВС України Антон Геращенко, терористом виявився громадянин Узбекистану Сухроб Карімов 1988 року народження. Він вимагав уваги ЗМІ та прямого ефіру, щоб зробити заяву. У підсумку вибухівки в приміщенні банку не виявили, додав Геращенко.

Через кілька годин зловмисник був захоплений живим. Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за статтею про теракт Кримінального кодексу України.