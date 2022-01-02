Захищатися від "омікрона" українцям радять "бустером"

Омікрон-варіант коронавірусу вже зареєстровано в Україні. Про те, яку стратегію захисту від "омікрона" вибрала країна, DW поговорила з керівником відділу імунізації Центру громадського здоров'я міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України Олександром Заїкою.

Deutsche Welle: Пане Заїко, омікрон-варіант коронавірусу стрімко шириться світом, й Україна не є винятком. Скільки випадків зараження "омікроном" уже зафіксовано в Україні?

Олександр Заїка: Так, "омікрон" фіксується в країнах і в Україні в тому числі. Станом на 4 січня лабораторно підтверджено шість випадків короновірусної інфекції омікрон-варіанту. Це певний сигнал до того, аби ті українці, які ще не отримали гарантовані безкоштовні вакцини від COVID-19 зробили це. Ми розуміємо, що ситуація з короновірусною хворобою дуже швидко змінюється, з'являються нові варіанти коронавірусу й потрібно приймати оперативно рішення та проводити дослідження, аби ці рішення впроваджувати. Попередні дослідження вказують на те, що ті дводозні схеми вакцинації, які запровадили країни, в тому числі й Україна, мають дещо нижчу ефективність проти омікрон-варіанту - десь на 30 відсотків стосовно запобігання тяжким наслідкам, якщо порівнювати з іншими варіантами. Це стосується всіх зареєстрованих в Україні вакцин - як інактивованих, так і вакцин на основі мРНК.

То яку стратегію захисту від "омікрона" застосовуватиме Україна, якщо ви кажете про нижчу ефективність вакцин відносно цього штаму?

Запобігання тяжким формам перебігу короновірусної хвороби, викликаної "омікроном", є введення бустерної дози вакцини. Україна зараз запроваджує цей механізм і для тих українців, які отримали однодозну вакцину Janssen від Johnson & Johnson, і для тих, хто щепився дводозними вакцинами. Ті, у кого після завершення курсу вакцинації вже пройшло шість місяців, можуть отримати бустерну дозу. Станом на сьогодні понад 3,5 тисячі українців отримали бустерну дозу вакцини. Йдеться перед усім про медиків та соціальних працівників, які почали захищатися від ковіду ще наприкінці лютого минулого року і другу вакцину отримали у травні. Тоді для вакцинації використовувалася AstraZeneca. Вони вже масово отримують бустерну дозу.

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Бустерну дозу зараз отримують лише окремі категорії громадян?

Варто розуміти, що вакцинація захищає від тяжкого перебігу короновірусної хвороби. Тому пріоритет надається людям з груп ризику, зокрема йдеться про людей 60+, які здебільшого мають супутні захворювання, що може ускладнити COVID-19. Тому ми фокусуємося на цих групах, бо недостатнє охоплення вакцинацією є саме серед літніх людей. Навіть двома дозами там є охоплення вакцинацією менше 40 відсотків. Ми беремо рекомендації Всесвітньої організації здоров’я (ВООЗ) та Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ). Хоча доступ до вакцин є у всіх.

А як бути всім іншим українцям, які не належать до будь-якої груп ризику і не можуть отримати бустерну дозу вакцини? Вони залишаються беззахисними перед "омікроном"?

Ми не говоримо, що вакцинація двома дозами не є ефективною. Вона як захищала від тяжких наслідків інших варіантів коронавірусу, так і буде захищати від "омікрону" і його тяжких наслідків. "Бустер" лише робить цей захист більш дієвім.

Але коли ж все таки бустерна доза вакцини буде доступна для всіх українців?

На останньому тижні грудня відбулося засідання НТГЕІ, де говорилося про те, що на початку січня буде ухвалене рішення про розширення доступу до бустерної дози вакцини не тільки для людей з груп ризику, а й для всіх. Треба зважати на час, коли почалася масова вакцинація й коли минає півроку з моменту введення другої дози вакцини.

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Скажіть, а що робити тим українцям, які вакциновані китайською вакциною CoronaVac від Sinovac Biotech? Як продемонструвало одне дослідження з Гонконгу, ця вакцина начебто взагалі не захищає від омікрон-варіанта коронавірусу. Якщо це справді так, то це може бути великою проблемою для України, адже тут велику кількість щеплень зроблено саме цією вакциною.

Україна використовує тільки схвалені ВООЗ вакцини, які рекомендовані для застосування в надзвичайних ситуаціях. Треба ще вивчати ці дослідження. Але враховуючи наявну кількість людей, які вакциновані в Україні двома дозами CoronaVac, для бустерної дози, рішенням НТГЕІ, рекомендовано використовувати саме вакцини мРНК - це вакцини Pfizer від BioNTech та Moderna. Є дослідження, які говорять про зростання ефективності саме щодо штаму "омікрон" за такою схемою: дві дози CoronaVac + бустерна доза Pfizer або Moderna. Саме така комбінація схвалена експертами НТГЕІ і буде затверджена наказом МОЗ найближчим часом.