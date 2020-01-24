 Захист Трампа наполягає, що президент США ″не вчинив нічого неправильного″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.01.2020

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Новини

Захист Трампа наполягає, що президент США "не вчинив нічого неправильного"

Захисники Дональда Трампа під час процесу в Сенаті стверджують, що той не вчинив нічого неправильного стосовно України. Вони назвали справу про його імпічмент "найбільшим втручанням у вибори в американській історії".

Адвокат Дональда Трампа Джей Секулов виступає в Сенаті в рамках справи про імпічмент президента США

Адвокат Дональда Трампа Джей Секулов виступає в Сенаті в рамках справи про імпічмент президента США

Захист президента США Дональда Трампа у рамках процесу щодо імпічменту в Сенаті в суботу, 25 січня, у виступах почав наводити аргументи на користь відсутності підстав для усунення президента з посади.

Захисники Трампа відкинули звинувачення демократів. Президент США "не вчинив нічого неправильного" щодо України, стверджував у своєму виступі головний юридичний радник Білого дому Пет Чіполлоне. Він назвав справу про імпічмент "найбільшим втручанням у вибори в американській історії", цитує агенція новин AFP. За його словами, демократи завдяки процесу щодо імпічменту намагаються перекреслити результати останніх президентських виборів. 

Захисники Трампа 25 січня використали лише дві години з відведених регламентом 24-ьох упродовж трьох днів. Захист продовжить наводити свої аргументи у понеділок, 27 січня.

Розгляд справи про імпічмент у Сенаті

Нагадаємо, протягом трьох попередніх днів свої аргументи перед американськими сенаторами представляли "менеджери імпічменту" від Палати представників Конгресу США.

Команда на чолі з головою комітету з питань розвідки Палати представників Адамом Шиффом наводила докази на користь звинувачень на адресу Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні розслідуванню Конгресу. Шифф закликав сенаторів не лише визнати провину президента, але й проголосувати за позбавлення його президентських повноважень.

Розгляд справи у Сенаті США розпочався після того, як ці обвинувачення були підтримані Палатою представників Конгресу, де більшість належить Демократичній партії США. І якщо "менеджери імпічменту" виступали в якості прокурорів у цьому процесі, команда Трампа фактично виконує роль його адвокатів, в той час як сенаторам відводиться місце "присяжних" у розгляді справи.

Обвинувачення і захист мають по три дні, протягом яких їм відведено загалом 24 години на викладення своїх аргументів. Коли сторони представлять свою позицію, сенатори матимуть змогу поставити свої запитання у письмовому вигляді. На це буде відведено ще 16 годин. І вже після цього Сенат США вирішуватиме, чи варто викликати додаткових свідків.

Низькі шанси на імпічмент Трампа

Аби затвердити імпічмент Дональда Трампа, за це мають проголосувати щонайменше дві третини зі 100 сенаторів. Однак більшість у верхній палаті Конгресу США мають представники Республіканської партії, яку представляє президент, тому шанси на успішне голосування оцінюються спостерігачами як вкрай низькі.

Трампа звинувачують у спробі натиснути на українського президента Володимира Зеленського, аби примусити його провести розслідування проти Байдена, а також у спробах завадити Конгресу у розслідуванні пов'язаних із цим закидів у зловживанні владою.

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