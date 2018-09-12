Захист птахів: як орнітологи вчать лісових ібісів літати в теплі краї (відео)

Всесвітній фонд дикої природи здійснює унікальний проект з порятнуку рідкісних птахів. "Прийомні мами" вчать лісових ібісів, як дістатися в теплі краї.
Це переліт особливого ґатунку. Лісові ібіси - загалом близько 30 птахів - летять з німецького Уберлінга у свою зимову резиденцію в Італії. Їх супроводжують, так би мовити, дві "прийомні мами" - наукові дослідниці, які вказують цим рідкісним і майже зниклим перелітним птахам шлях. Пернаті реагують на спеціальні звуки. Перед тим жінки місяцями працювали з птахами і - закохалися в них. Ми теж. Дивіться у відео:
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