Захист птахів: як орнітологи вчать лісових ібісів літати в теплі краї (відео)

Це переліт особливого ґатунку. Лісові ібіси - загалом близько 30 птахів - летять з німецького Уберлінга у свою зимову резиденцію в Італії. Їх супроводжують, так би мовити, дві "прийомні мами" - наукові дослідниці, які вказують цим рідкісним і майже зниклим перелітним птахам шлях. Пернаті реагують на спеціальні звуки. Перед тим жінки місяцями працювали з птахами і - закохалися в них. Ми теж. Дивіться у відео: