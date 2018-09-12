 Захист птахів: як орнітологи вчать лісових ібісів літати в теплі краї (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 12.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Політика й суспільство

Захист птахів: як орнітологи вчать лісових ібісів літати в теплі краї (відео)

Всесвітній фонд дикої природи здійснює унікальний проект з порятнуку рідкісних птахів. "Прийомні мами" вчать лісових ібісів, як дістатися в теплі краї.

Всесвітній фонд дикої природи здійснює унікальний проект з порятнуку ібісів

Всесвітній фонд дикої природи здійснює унікальний проект з порятнуку ібісів

Це переліт особливого ґатунку. Лісові ібіси - загалом близько 30 птахів - летять з німецького Уберлінга у свою зимову резиденцію в Італії. Їх супроводжують, так би мовити, дві "прийомні мами" - наукові дослідниці, які вказують цим рідкісним і майже зниклим перелітним птахам шлях. Пернаті реагують на спеціальні звуки. Перед тим жінки місяцями працювали з птахами і - закохалися в них. Ми теж. Дивіться у відео:

DW.COM

Ісландія: кити - туристична принада чи делікатес? (відео)

Попри протести активістів в Ісландії знову стартував сезон полювання на китів. При цьому туристичні тури, що пропонують спостереження за китами, стали вже більш прибутковим бізнесом, ніж вилов китів. (13.08.2018)  

Безпритульні тварини: як цю проблему вирішують німці (відео)

Чому в Німеччині майже немає безпритульних тварин? Вирішити цю проблему німцям вдалося завдяки чітким правилам утримання домашніх тварин та небайдужості суспільства. Дивіться, як це функціонує. (13.07.2018)  

Найбільший у Європі притулок для тварин (відео)

На околиці Берліна розташований найбільший у Європі притулок для тварин. Він фінансується виключно за рахунок приватних пожертв: щороку потрібно понад 8 млн євро. Тут працюють 173 штатні працівники. (06.08.2018)  

Аудіо й відео до теми

Будинок престарілих для... тварин (11.09.2018)  

Штрафи у ФРН: 65 тисяч євро за вбивство оси? (14.08.2018)  

Як утримують собак у Німеччині (30.08.2018)  

Також за темою

Як дві німкені на чолі ключа лісових ібісів літають в теплі краї (12.09.2018) 12.09.2018

Щоб відродити популяцію лісових ібісів, Всесвітній фонд дикої природи фінансує унікальний проект. "Прийомні мами" пернатих вчать їх, як дістатися за тисячу кілометрів на зимування. Жінки-орнітологині очолюють пташиний ключ.

Реклама

Докладно

Журналіст Боб Вудворд

Проблематичний опір Трампу

Міхаелль Кніґґе про проблему опору Дональду Трампу в його ж адміністрації, описані в книзі "Страх". 

Інвестиції заради обопільної вигоди: Анґела Меркель та шейх Тамім бен Хамад Аль Тані у Берліні 7 вересня 2018 року

Катар підштовхує Німеччину до будівництва терміналу СПГ

Давню мляву дискусію щодо СПГ загострила пропозиція грошей з Дохи та погрози Вашингтона через "Північний потік-2". 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  