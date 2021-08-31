 Захист клімату як право людини: історичне судове рішення у Німеччині (29.11.2021) | Усі сюжети | DW | 29.11.2021

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Захист клімату як право людини: історичне судове рішення у Німеччині (29.11.2021)

Юнак подав до суду на уряд Німеччини через захист клімату. І виграв процес! Суд у Німеччині вперше визнав захист клімату одним із основних прав людини.

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