Захист клімату як право людини: історичне судове рішення у Німеччині (29.11.2021)

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Юнак подав до суду на уряд Німеччини через захист клімату. І виграв процес! Суд у Німеччині вперше визнав захист клімату одним із основних прав людини.
Про кліматичні зміни зараз говорять усі - у тому числі через саміт COP26 у Глазго. У графіках DW - важливі факти про те, як вже змінилася наша планета.
На акції руху Fridays for Future за радикальніші заходи проти глобального потепління вийшли сотні тисяч людей у майже пів тисячі міст Німеччини.
У світі залишається дедалі менше райських куточків. У Німеччині зараз екстрено рятують один із них - від натовпів інфлюенсерів і тревел-блогерів.
Захисники клімату з Oxfam та Climate Action Network.вимагають від країн G7 виконувати свої обіцянки, а не тільки їх підтверджувати.
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