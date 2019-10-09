 Захист клімату: квитки на потяг у ФРН подешевшають, на літак - подорожчають | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 16.10.2019

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Економіка

Захист клімату: квитки на потяг у ФРН подешевшають, на літак - подорожчають

Згідно з новими заходами, ціни на авіаквитки в Німеччині мають суттєво зрости, а на залізничне сполучення - знизитися. Це має спонукати німців пересідати з літаків на потяги задля захисту клімату.

дорожні знаки з позначенням вуглекислого газу та захисту клімату на фоні купюр євро

Нові заходи, за словами німецького уряду, мають сприяти зменшенню викидів парникових газів

Уряд Німеччини в середу, 16 жовтня, затвердив податкові зміни в межах заходів, спрямованих на зменшення викидів парникових газів, які спричиняють глобальне потепління. Так, нововведення передбачають, що поїздки на потягах повинні стати дешевшими, а польоти на літаках - дорожчими.

З 2020 року ПДВ на залізничні квитки знизиться з 19 до семи відсотків. При цьому податок на повітряне сполучення відстанню до 2500 кілометрів з квітня зросте на 74 відсотки - до 13,03 євро. Це нововведення покликане спонукати подорожувальників на відносно короткі дистанції пересідати з літаків на потяги, повідомляє агенція edp.

На рейсах протяжністю до 6000 кілометрів ПДВ збільшиться на 41 відсоток - до 33,01 євро, а на більш далеких польотах - до 59,43 євро (41 відсоток). Очікується, що ці заходи принесуть до бюджету додаткові 740 мільйонів євро, істотно перекривши недоотримані 500 мільйонів від запланованого здешевлення поїздок на потягах.

DW.COM

Уряд ФРН погодив план заходів із захисту клімату, на який буде виділено 54 мільярди євро. Обсяг шкідливих викидів планується значно скоротити, зокрема завдяки збільшенню цін на пальне та вартості авіаквитків. (20.09.2019)

Українська учасниця цьогорічного Молодіжного саміту ООН з питань клімату Євгенія Засядько про наслідки глобального потепління для України, молодіжний кліматичний рух та внесок кожної окремої людини в захист клімату. (27.09.2019)

Також з 2021 року німецька влада має намір встановити податок у розмірі 10 євро на тонну викидів вуглекислого газу в транспортній галузі, опаленні будинків та деяких інших галузях промисловості. До 2025 року сума зросте до 35 євро, а з 2026 року - 60 євро за тонну.

Податкові відшкодування

Урядові пропозиції стосуються і будівельної галузі. Зокрема, з 2020 року можна буде відшкодувати 20 відсотків витрат на переобладнання будівель для підвищення їхньої енергоефективності. Це податкове вирахування буде розподілене на три роки, а витрати на підвищення енергоефективності не повинні перевищувати 200 тисяч євро.

Крім того, уряд має запровадити податкові пільги для тих, хто продовжуватиме добиратися до місця роботи на відстань від 21 кілометра, проте вони будуть обмежені в часі - лише до 2026 року, а людям з низьким доходом, які не зможуть скористатися такими податковими пільгами, виплачувати грошові премії.

Нагадаємо, 20 вересня німецький уряд представив пакет кліматичних заходів, згідно з яким ФРН до 2030 року має на 55 відсотків скоротити викиди парникових газів у порівнянні з 1990 роком.

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Elektroautos (picture-alliance/dpa/K. J. Hildenbrand)

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дорожні знаки з позначенням вуглекислого газу та захисту клімату на фоні купюр євро

Уряд ФРН затвердив зміни податків для захисту клімату

Згідно з новими заходами, ціни на авіаквитки в Німеччині мають суттєво зрости, а на залізничне сполучення - знизитися.  

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