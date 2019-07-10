Захисникам клімату не вдалося перешкодити роботі аеропорту "Хітроу"

Акція активістів із захисту клімату, яка мала на меті тимчасове перешкоджання роботі британського аеропорту "Хітроу" за допомогою дронів, у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдачі, інформує агенція Reuters. Дрони не злетіли, аеропорт працює у звичному режимі.

Захисники клімату з групи "The Heathrow Pause" планували перешкодити зльоту літаків, запустивши у радіусі п'яти кілометрів від найбільшого аеропорту Європи дистанційно керовані дрони. Таким чином вони хотіли змусити уряд Великобританії вжити заходів для скорочення шкідливих викидів у атмосферу.

Представники аеропорту зазначили, що запланована активістами акція не вплинула на роботу "Хітроу". "Збоїв немає, - зазначила речниця аеропорту. - Злітно-посадкові смуги і рульові доріжки відкриті".

Правоохоронці затримали в "Хітроу" двох осіб за підозрою у спробі вчинення перешкод у роботі аеропорту. Ще п'ятьох затримали напередодні за такими ж підозрами. Активісти стверджують, що правоохоронці зірвали запуск дронів за допомогою радіоперешкод.

Раніше цього тижня представники правоохоронного відомства висловили впевненість, що жодні акції не стануть перешкодою для роботи аеропорту і застерегли, що будь-яка спроба несанкціонованого запуску дистанційно керованих дронів у зоні аеропорту є серйозним злочином.