 Захисникам клімату не вдалося перешкодити роботі аеропорту ″Хітроу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.09.2019

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Новини

Захисникам клімату не вдалося перешкодити роботі аеропорту "Хітроу"

Група активістів "The Heathrow Pause" планували перешкодити зльоту літаків в аеропорту за допомогою дронів, аби привернути увагу до проблеми шкідливих викидів.

Акція захисників клімату у Хітроу зірвалась

Акція захисників клімату у "Хітроу" зірвалась

Акція активістів із захисту клімату, яка мала на меті тимчасове перешкоджання роботі британського аеропорту "Хітроу" за допомогою дронів, у п'ятницю, 13 вересня, зазнала невдачі, інформує агенція Reuters. Дрони не злетіли, аеропорт працює у звичному режимі.

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Захисники клімату з групи "The Heathrow Pause" планували перешкодити зльоту літаків, запустивши у радіусі п'яти кілометрів від найбільшого аеропорту Європи дистанційно керовані дрони. Таким чином вони хотіли змусити  уряд Великобританії вжити заходів для скорочення шкідливих викидів у атмосферу.

Представники аеропорту зазначили, що запланована активістами акція не вплинула на роботу "Хітроу". "Збоїв немає, - зазначила речниця аеропорту. - Злітно-посадкові смуги і рульові доріжки відкриті".

Правоохоронці затримали в "Хітроу" двох осіб за підозрою у спробі вчинення перешкод у роботі аеропорту. Ще п'ятьох затримали напередодні за такими ж підозрами. Активісти стверджують, що правоохоронці зірвали запуск дронів за допомогою радіоперешкод.

Раніше цього тижня представники правоохоронного відомства висловили впевненість, що жодні акції не стануть перешкодою для роботи аеропорту і застерегли, що будь-яка спроба несанкціонованого запуску дистанційно керованих дронів у зоні аеропорту є серйозним злочином.

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