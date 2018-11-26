 Затримані у Грузії українці оголосили голодування - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.12.2018

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Новини

Затримані у Грузії українці оголосили голодування - адвокат

Суд у Тбілісі вирішив, що затримані за підозрою у зберіганні зброї українці можуть втекти, та відправив їх під арешт. На знак протесту вони оголосили голодування.

Підозрюваних у зберіганні зброї українців арештували

Підозрюваних у зберіганні зброї українців арештували

Затримані 2 грудня в Тбілісі за обвинуваченням у незаконному зберіганні зброї шестеро українців та один громадянин Грузії у вівторок, 4 грудня, оголосили голодування на знак протесту. Про це  повідомив журналістам один з адвокатів затриманих Георгій Ростомашвілі.

За словами адвоката, затримані не згодні з пред'явленими їм обвинуваченнями. У вівторок Тбіліський міський суд залишив їх під арештом.

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За даними грузинського МВС, у Тбілісі затримали шістьох українців, яких підозрюють у зберіганні зброї. Українське МВС перевіряє інформацію. (02.12.2018)

Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту. (02.12.2018)

Адвокати затриманих вимагали їхнього звільнення без обрання запобіжного заходу або під заставу в розмірі п'яти тисяч ларі (близько 1,6 тисячі євро). Але, за даними грузинських ЗМІ, суддя погодився з доводами прокуратури з приводу того, що затримані в разі звільнення під заставу можуть спробувати втекти, а також вчинити новий злочин або спробувати перешкодити слідству в пошуку доказів.

Нагадаємо, 2 грудня у Тбілісі під час спецоперації у двох готелях затримали шістьох громадян України і одного громадянина Грузії. У грузинському МВС заявили, що у затриманих були вилучені пістолети і саморобний автомат. Там також повідомили, що ці особи прибули до країни 27 листопада. Слідство не виключає причетність цих осіб до політичних процесів, які наразі відбуваються у Грузії. За даними місцевих ЗМІ, всі затримані є бійцями українського добровольчого батальйону "Донбас". Їм були пред'явлені обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Грузії щодо групового незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. Затримані не визнають висунуті їм обвинувачення.

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За словами адвокатів, затримані на вихідних у Тбілісі шестеро українців та один громадянин Грузії не визнають висунуті їм обвинувачення - незаконне зберігання зброї.

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