Затримані у Грузії українці оголосили голодування - адвокат

Затримані 2 грудня в Тбілісі за обвинуваченням у незаконному зберіганні зброї шестеро українців та один громадянин Грузії у вівторок, 4 грудня, оголосили голодування на знак протесту. Про це повідомив журналістам один з адвокатів затриманих Георгій Ростомашвілі.

За словами адвоката, затримані не згодні з пред'явленими їм обвинуваченнями. У вівторок Тбіліський міський суд залишив їх під арештом.

Адвокати затриманих вимагали їхнього звільнення без обрання запобіжного заходу або під заставу в розмірі п'яти тисяч ларі (близько 1,6 тисячі євро). Але, за даними грузинських ЗМІ, суддя погодився з доводами прокуратури з приводу того, що затримані в разі звільнення під заставу можуть спробувати втекти, а також вчинити новий злочин або спробувати перешкодити слідству в пошуку доказів.

Нагадаємо, 2 грудня у Тбілісі під час спецоперації у двох готелях затримали шістьох громадян України і одного громадянина Грузії. У грузинському МВС заявили, що у затриманих були вилучені пістолети і саморобний автомат. Там також повідомили, що ці особи прибули до країни 27 листопада. Слідство не виключає причетність цих осіб до політичних процесів, які наразі відбуваються у Грузії. За даними місцевих ЗМІ, всі затримані є бійцями українського добровольчого батальйону "Донбас". Їм були пред'явлені обвинувачення за статтями Кримінального кодексу Грузії щодо групового незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. Затримані не визнають висунуті їм обвинувачення.