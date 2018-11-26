 Затримані в Грузії українці відкидають обвинувачення - адвокат | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.12.2018

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Новини

Затримані в Грузії українці відкидають обвинувачення - адвокат

За словами адвокатів, затримані на вихідних у Тбілісі шестеро українців та один громадянин Грузії не визнають висунуті їм обвинувачення - незаконне зберігання зброї.

У Грузії не виключають, що затримані українці причетні до політичних подій у країні

У Грузії не виключають, що затримані українці причетні до політичних подій у країні

Затримані в Грузії шестеро українських і один грузинський громадяни не визнають висунуті їм обвинувачення, які грузинська прокуратура оголосила в понеділок, 3 грудня. Про це повідомив журналістам один з адвокатів затриманих Георгій Ростомашвілі, інформує агенція "Інтерфакс".

За словами адвоката, затримані на знак протесту відмовилися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. Затримані громадяни України стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.

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Перемогу на президентських виборах у Грузії здобула Саломе Зурабішвілі, яку підтримала партія влади "Грузинська мрія". За неї проголосували майже 60 відсотків виборців. (29.11.2018)

Кілька тисяч людей, не згодних з результатами президентських виборів у Грузії, вийшли на мітинг у Тбілісі. Вони вимагають дострокових виборів до парламенту. (02.12.2018)

Адвокати повідомили також, що затриманим висунуті обвинувачення за статтями про групове незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. Захисники заявляють, що мають намір домагатися звільнення затриманих без призначення їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 2 грудня у Тбілісі під час спецоперації у двох готелях затримали шістьох громадян України і одного громадянина Грузії. У грузинському МВС заявили, що у затриманих були вилучені пістолети і саморобний автомат. Там також повідомили, що ці особи прибули до країни 27 листопада. Слідство не виключає причетність цих осіб до політичних процесів, які наразі відбуваються у Грузії.

Тим часом грузинські ЗМІ повідомили, що всі затримані є бійцями українського добровольчого батальйону "Донбас".

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