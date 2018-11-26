Затримані в Грузії українці відкидають обвинувачення - адвокат

Затримані в Грузії шестеро українських і один грузинський громадяни не визнають висунуті їм обвинувачення, які грузинська прокуратура оголосила в понеділок, 3 грудня. Про це повідомив журналістам один з адвокатів затриманих Георгій Ростомашвілі, інформує агенція "Інтерфакс".

За словами адвоката, затримані на знак протесту відмовилися підписувати офіційний бланк про пред'явлення обвинувачення. Затримані громадяни України стверджують, що прибули до Грузії з туристичною метою.

Адвокати повідомили також, що затриманим висунуті обвинувачення за статтями про групове незаконне придбання та зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів і вибухових пристроїв. Захисники заявляють, що мають намір домагатися звільнення затриманих без призначення їм запобіжного заходу.

Нагадаємо, 2 грудня у Тбілісі під час спецоперації у двох готелях затримали шістьох громадян України і одного громадянина Грузії. У грузинському МВС заявили, що у затриманих були вилучені пістолети і саморобний автомат. Там також повідомили, що ці особи прибули до країни 27 листопада. Слідство не виключає причетність цих осіб до політичних процесів, які наразі відбуваються у Грузії.

Тим часом грузинські ЗМІ повідомили, що всі затримані є бійцями українського добровольчого батальйону "Донбас".