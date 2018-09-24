 Затримано трьох підозрюваних у замаху на Михайлика - прокуратура | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Затримано трьох підозрюваних у замаху на Михайлика - прокуратура

У прокуратурі Одеської області повідомили про затримання трьох підозрюваних у замаху на активіста Олега Михайлика. Прокуратура звернулася до суду щодо обрання запобіжного заходу підозрюваним.

Нападників на одеського активіста Михайлика затримано

Нападників на одеського активіста Михайлика затримано

Українські правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика. Про це у вівторок, 25 вересня, повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко. "Вже на другу добу після скоєння замаху на вбивство Олега Михайлика затримано трьох осіб, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні цього особливо тяжкого злочину", - сказав він під час зустрічі одеських силовиків і громадських працівників у Одесі.

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В одеського активіста Олега Михайлика ввечері у суботу стріляли. Поліція кваліфікувала напад як замах на вбивство. (23.09.2018)

Суд вирішив взяти під варту п'ятого підозрюваного в замаху на активістку Катерину Гандзюк, повідомили в Нацполіції України. Загалом у справі п'ять підозрюваних. (23.08.2018)

Прокурор Одеської області повідомив, що цим особам вже підготовлено підозри. "Ми звертатимемося до суду за запобіжним заходом (у вигляді - Ред.) тримання під вартою, і без альтернативи застави", - повідомив Жученко, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину, оскільки зібрані під час слідства матеріали вказують на те, що замах на Михайлика не був спонтанним, а планувався і готувався тривалий час, про що свідчить стеження зловмисників за активістом.

Ввечері 22 вересня невідомі вчинили напад на одеського громадського активіста, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика. Потерпілого з вогнепальними пораненнями госпіталізовано до Єврейської лікарні Одеси. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство". Слідство не називає основної версії злочину, розглядаються всі версії - від побутової до версій, пов'язаних із громадською діяльністю Михайлика. Лікарі дозволили вставати Михайлику з ліжка і потроху пересуватися, однак він і далі перебуває в реанімаційному відділенні, доступ до нього обмежений.

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Напади на активістів: безрезультатні розслідування на особливому контролі? (27.08.2018)

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