Затримано трьох підозрюваних у замаху на Михайлика - прокуратура

Українські правоохоронці затримали трьох осіб, яких підозрюють у замаху на вбивство одеського активіста Олега Михайлика. Про це у вівторок, 25 вересня, повідомив прокурор Одеської області Олег Жученко. "Вже на другу добу після скоєння замаху на вбивство Олега Михайлика затримано трьох осіб, яких обґрунтовано підозрюють у скоєнні цього особливо тяжкого злочину", - сказав він під час зустрічі одеських силовиків і громадських працівників у Одесі.

Прокурор Одеської області повідомив, що цим особам вже підготовлено підозри. "Ми звертатимемося до суду за запобіжним заходом (у вигляді - Ред.) тримання під вартою, і без альтернативи застави", - повідомив Жученко, слова якого наводить агенція "Інтерфакс-Україна".

За його словами, наразі правоохоронці працюють над встановленням особи замовника злочину, оскільки зібрані під час слідства матеріали вказують на те, що замах на Михайлика не був спонтанним, а планувався і готувався тривалий час, про що свідчить стеження зловмисників за активістом.

Ввечері 22 вересня невідомі вчинили напад на одеського громадського активіста, голову міської організації партії "Сила людей" Олега Михайлика. Потерпілого з вогнепальними пораненнями госпіталізовано до Єврейської лікарні Одеси. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею "замах на умисне вбивство". Слідство не називає основної версії злочину, розглядаються всі версії - від побутової до версій, пов'язаних із громадською діяльністю Михайлика. Лікарі дозволили вставати Михайлику з ліжка і потроху пересуватися, однак він і далі перебуває в реанімаційному відділенні, доступ до нього обмежений.