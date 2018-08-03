Затримано підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство активістки Катерини Гандзюк. "Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомив Аваков у Twitter у п'ятницю, 3 серпня.

За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, одразу після того, як було скоєно напад на Гандзюк, за рішенням керівництва Нацполіції до Херсона відправили спеціальну групу з працівників Головного слідчого управління Нацполіції та оперативників Департаменту стратегічних розслідувань. Результатом роботи групи стало встановлення та затримання "особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину відносно чиновниці Херсона". "Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази. Більш детальну інформацію ми зможемо надати трохи пізніше після проведення необхідних слідчих дій", - повідомив Аброськін.

Як повідомлялося, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк невідомий зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків тіла і перебуває в стабільно тяжкому стані. Наступного дня постраждалу літаком евакуювали на лікування до Києва.

Напад кваліфікований поліцією як замах на вбивство. Слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема - скоєння злочину у зв'язку зі службовою діяльністю потерпілої та її активною громадянською позицією.

Вранці 3 серпня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство у справі нападу на Гандзюк передано до СБУ.