 Затримано підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк - Аваков | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.08.2018

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Новини

Затримано підозрюваного в замаху на Катерину Гандзюк - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що проводяться невідкладні слідчі дії після затримання підозрюваного у замаху на Катерину Гандзюк.

Катерина Гандзюк

Катерина Гандзюк

DW.COM

Радницю херсонського мера та місцеву активістку Катерину Гандзюк облили кислотою. Вона отримала хімічний опік, вражено понад 30 відсотків її тіла. (01.08.2018)

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство активістки Катерини Гандзюк. "Поліція затримала підозрюваного в замаху на вбивство Катерини Гандзюк. Проводяться невідкладні слідчі дії", - повідомив Аваков у Twitter у п'ятницю, 3 серпня.

За словами першого заступника голови Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, одразу після того, як було скоєно напад на Гандзюк, за рішенням керівництва Нацполіції до Херсона відправили спеціальну групу з працівників Головного слідчого управління Нацполіції та оперативників Департаменту стратегічних розслідувань. Результатом роботи групи стало встановлення та затримання "особи, яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні злочину відносно чиновниці Херсона". "Зараз здійснюються невідкладні слідчі дії з метою збору необхідної інформації, доказової бази. Більш детальну інформацію ми зможемо надати трохи пізніше після проведення необхідних слідчих дій", - повідомив Аброськін.

Як повідомлялося, 31 липня радницю мера Херсона Катерину Гандзюк невідомий зловмисник облив великою кількістю концентрованої сірчаної кислоти. Жінка отримала хімічний опік понад 30 відсотків тіла і перебуває в стабільно тяжкому стані. Наступного дня постраждалу літаком евакуювали на лікування до Києва.

Напад кваліфікований поліцією як замах на вбивство. Слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема - скоєння злочину у зв'язку зі службовою діяльністю потерпілої та її активною громадянською позицією.

Вранці 3 серпня генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство у справі нападу на Гандзюк передано до СБУ.

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