 Затриманому у Росії Полу Вілану продовжили арешт до кінця травня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.02.2019

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Новини

Затриманому у Росії Полу Вілану продовжили арешт до кінця травня

Суд продовжив до 28 травня термін арешту Пола Вілана, якого Росія звинуватила у шпигунстві. Його захист оскаржуватиме це рішення.

Пол Вілан затриманий до кінця травня

Пол Вілан затриманий до кінця травня

Лефортовський суд Москви у п'ятницю, 22 лютого, продовжив термін арешту обвинуваченому у шпигунстві Полу Вілану до 28 травня, повідомила агенція "Інтерфакс". Таким чином, суд відмовив захисту перевести Вілана, який має громадянства чотирьох країн, під домашній арешт.

Під час засідання, яке відбувалося в закритому режимі, слідчий мотивував необхідність залишити підозрюваного в СІЗО тим, що він має чотири громадянства та може скористатися консульською допомогою однієї з країн і покинути Росію. Захист наполягав, що Вілан не має наміру ховатися і може утримуватися під домашнім арештом. Квартиру для цього в Москві був готовий надати його адвокат. Втім, суд не знайшов підстав для пом'якшення запобіжного заходу.

Захист планує оскаржити це рішення суду, повідомив адвокат Володимир Жеребєнков. "Звичайно, ми звернемося з апеляційною скаргою в Мосміськсуд, оскільки вважаємо, що у суду були всі підстави обрати Полу домашній арешт", - зазначив він.

DW.COM

Пол Вілан, якому влада РФ закидає шпигунство, приїхав до Москви на весілля, стверджує його родина. Дипломати США ще не отримали доступ до свого громадянина. (02.01.2019)

Суд арештував Пола Вілана на два місяці. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. (03.01.2019)

Вілана затримали у столиці Росії 28 грудня "під час проведення шпигунської акції", повідомило ФСБ. За словами адвоката, у нього була вилучена флешка, на якій містилися відомості, що становлять держтаємницю. При цьому, стверджує захисник, Вілан вважав, що на флешці були особисті відомості з його попередніх відвідувань РФ, але ознайомиться з її вмістом він не встиг. Підозрюваний не визнає провини і вважає своє кримінальне переслідування помилкою.

Підозрюваний перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Вілану висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії. Родина заарештованого раніше повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці, та що він приїхав до Росії на весілля. Пізніше з'ясувалося, що Вілан має громадянства США, Великобританії, Ірландії та Канади. За даними ЗМІ, він отримав паспорти цих країн у змаганні зі своєю сестрою. Посольства всіх цих країн в РФ отримали від нього запити про допомогу.

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