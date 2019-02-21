Затриманому у Росії Полу Вілану продовжили арешт до кінця травня

Лефортовський суд Москви у п'ятницю, 22 лютого, продовжив термін арешту обвинуваченому у шпигунстві Полу Вілану до 28 травня, повідомила агенція "Інтерфакс". Таким чином, суд відмовив захисту перевести Вілана, який має громадянства чотирьох країн, під домашній арешт.

Під час засідання, яке відбувалося в закритому режимі, слідчий мотивував необхідність залишити підозрюваного в СІЗО тим, що він має чотири громадянства та може скористатися консульською допомогою однієї з країн і покинути Росію. Захист наполягав, що Вілан не має наміру ховатися і може утримуватися під домашнім арештом. Квартиру для цього в Москві був готовий надати його адвокат. Втім, суд не знайшов підстав для пом'якшення запобіжного заходу.

Захист планує оскаржити це рішення суду, повідомив адвокат Володимир Жеребєнков. "Звичайно, ми звернемося з апеляційною скаргою в Мосміськсуд, оскільки вважаємо, що у суду були всі підстави обрати Полу домашній арешт", - зазначив він.

Вілана затримали у столиці Росії 28 грудня "під час проведення шпигунської акції", повідомило ФСБ. За словами адвоката, у нього була вилучена флешка, на якій містилися відомості, що становлять держтаємницю. При цьому, стверджує захисник, Вілан вважав, що на флешці були особисті відомості з його попередніх відвідувань РФ, але ознайомиться з її вмістом він не встиг. Підозрюваний не визнає провини і вважає своє кримінальне переслідування помилкою.

Підозрюваний перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Вілану висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії. Родина заарештованого раніше повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці, та що він приїхав до Росії на весілля. Пізніше з'ясувалося, що Вілан має громадянства США, Великобританії, Ірландії та Канади. За даними ЗМІ, він отримав паспорти цих країн у змаганні зі своєю сестрою. Посольства всіх цих країн в РФ отримали від нього запити про допомогу.