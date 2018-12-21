 Затриманого в Росії американця Пола Вілана обвинуватили у шпигунстві | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.01.2019

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Новини

Затриманого в Росії американця Пола Вілана обвинуватили у шпигунстві

Суд арештував Пола Вілана на два місяці. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Москва, Росія

Громадянину США Полу Вілану висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії. Про це в четвер, 3 січня, інформагенції "Інтерфакс" джерело в правоохоронних органах РФ.

Лефортовський суд Москви 29 грудня заарештував Вілана на два місяці, до 28 лютого. Захист оскаржив це рішення. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" на карантині. Після свят його мають перевести до загальної камери. Вілан не визнає провину.

Справу розслідують професійно і коректно, у Вілана є перекладач, який "дуже докладно йому все перекладає й пояснює", стверджує адвокат американця Володимир Жеребенков.

Родина Вілана раніше повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці і приїхав до Росії на весілля. Посол США в РФ Джон Гантсман увечері 2 січня навідав Вілана в СІЗО й запропонував йому допомогу посольства. Американцю загрожує від 10 до 20 років за ґратами.

Громадянина США затримали у столиці Росії 28 грудня "під час проведення шпигунської акції", як повідомило ФСБ.

DW.COM

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