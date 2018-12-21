Затриманого в Росії американця Пола Вілана обвинуватили у шпигунстві

Суд арештував Пола Вілана на два місяці. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.
Громадянину США Полу Вілану висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії. Про це в четвер, 3 січня, інформагенції "Інтерфакс" джерело в правоохоронних органах РФ.
Лефортовський суд Москви 29 грудня заарештував Вілана на два місяці, до 28 лютого. Захист оскаржив це рішення. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" на карантині. Після свят його мають перевести до загальної камери. Вілан не визнає провину.
Справу розслідують професійно і коректно, у Вілана є перекладач, який "дуже докладно йому все перекладає й пояснює", стверджує адвокат американця Володимир Жеребенков.
Родина Вілана раніше повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці і приїхав до Росії на весілля. Посол США в РФ Джон Гантсман увечері 2 січня навідав Вілана в СІЗО й запропонував йому допомогу посольства. Американцю загрожує від 10 до 20 років за ґратами.
Громадянина США затримали у столиці Росії 28 грудня "під час проведення шпигунської акції", як повідомило ФСБ.
Пол Вілан, якому влада РФ закидає шпигунство, приїхав до Москви на весілля, стверджує його родина. Дипломати США ще не отримали доступ до свого громадянина. (02.01.2019)
Американця в Росії затримали "під час проведення шпигунської акції". Наразі Федеральна служба безпеки провадить слідчі дії. (31.12.2018)