Затриманого в КНДР австралійського студента відпустили на волю

Студент Алек Сіглі з австралійського міста Перт, якого затримали в Північній Кореї, звільнений і прибув до Китаю. Він виглядав спокійним, коли в четвер, 4 липня, прибув в аеропорт Пекіна, але не відповів на запитання журналістів щодо того, що з ним трапилося. "Я в порядку. Все добре", - лише сказав Сіглі, передає агенція AP.

Його батько повідомив, що Алекс скоро зустрінеться в Токіо зі своєю дружиною. "У нього все добре. В нього гарний настрій. З ним добре поводились", - розповів він журналістам в австралійському місті Перт.

Своєю чергою прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон повідомив, що Сіглі вдалося звільнити завдяки зусиллям шведських дипломатів, оскільки Австралія не має власної дипломатичної місії в КНДР. "Алек живий і здоровий. Нам повідомили, що Північна Корея звільнила його з-під варти і він успішно залишив країну, і я можу підтвердити, що він успішно прибув", - підтвердив прем'єр.

За даними північнокорейських ЗМІ, раніше спецпредставник уряду Швеції Кент Рольф Магнус Харстедт прибув до Північної Кореї. Він вів переговори про зниклого австралійського студента.

29-річний Алек Сіглі є одним з небагатьох іноземних студентів, що навчаються в КНДР. Він отримує ступінь магістра в галузі корейської літератури в Університеті Кім Ір Сена в північнокорейській столиці, а також проводить тури для іноземців, які відвідують країну. Про його зникнення стало відомо минулого тижня. Ряд західних і південнокорейських ЗМІ повідомили, що його було взято під варту. Причини арешту не повідомлялися. Австралійська влада радить своїм громадянам утриматись від подорожей до Північної Кореї та попереджає про випадки затримання та арештів там іноземців.

Це вже не перший випадок затримання в КНДР іноземців. У 2016 році американський студент Отто Уормбір був засуджений там до 15 років каторжних робіт за звинуваченням у крадіжці пропагандистського плаката з готельного номера. Під час ув'язнення він перебував у комі. Пізніше його звільнили, але після повернення до США він помер.