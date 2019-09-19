Затриманого в Києві "мінера" не обвинуватять у підготовці теракту

Чоловіка, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, не будуть обвинувачувати за статтею "підготовка теракту". Про це в четвер, 19 вересня, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко. За його словами, щодо затриманого колишнього військового Олексія Белька прокуратура погодила підозри за статтями Кримінального кодексу про хуліганство та неправдиве повідомлення про мінування. "Обвинувачення в підготовці теракту поліція не висуватиме, це узгоджена позиція з прокуратурою", - сказав Крищенко. Він також зазначив, що затриманому буде призначено психіатричну експертизу.

Своєю чергою міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що затриманий лише хотів привернути увагу до себе. "Олексій нам сказав, що він не мав наміру підривати міст і все, що він хотів, - це привернути до себе увагу (...) Олексій каже, що у нього були проблеми з влаштуванням на роботу, з відсутністю фінансових коштів, проблеми особистого характеру, у нього були проблеми з його дівчиною, тому склалася така ситуація", - розповіла вона, передає видання "Українська правда". За її словами, затриманий є ветераном, але міністерство не виправдовуватиме його дій.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати Олексія Белька йому на поруки. "Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За словами Авакова, про взяття затриманого на поруки також проситиме суд начальник спецпризначенців КОРД. Окрім того міністр повідомив, що Белько скоїв злочин під дією наркотиків.

Аваков також оприлюднив відео допиту підозрюваного. На ньому Белько заявляє, що пішов на злочин з особистих мотивів. Він також повідомив, що вже був двічі судимий і що за ним тривалий час велося зовнішнє спостереження.

Як повідомляло, 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро в Києві. Жодних чітких вимог чоловік не висував. Його затримала поліція.

За даними ЗМІ, затриманий є уродженцем селища Форос у Криму. Чоловік брав участь в операції на Сході України, має звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, розташованої в Броварах у Київській області. Раніше в нього вже вилучали вибухівку.