 Затриманого в Києві ″мінера″ не обвинуватять у підготовці теракту | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2019

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Новини

Затриманого в Києві "мінера" не обвинуватять у підготовці теракту

Погрозами підірвати міст у Києві Олексій Белько лише хотів привернути увагу до себе, заявили у міністерстві у справах ветеранів. Йому висунули підозри лише щодо хуліганства та неправдивого повідомлення про мінування.

Чоловіка затримали після того, як він погрожував підірвати міст у Києві

Чоловіка затримали після того, як він погрожував підірвати міст у Києві

Чоловіка, який 18 вересня погрожував підірвати міст Метро в Києві, не будуть обвинувачувати за статтею "підготовка теракту". Про це в четвер, 19 вересня, повідомив начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко. За його словами, щодо затриманого колишнього військового Олексія Белька прокуратура погодила підозри за статтями Кримінального кодексу про хуліганство та неправдиве повідомлення про мінування. "Обвинувачення в підготовці теракту поліція не висуватиме, це узгоджена позиція з прокуратурою", - сказав Крищенко. Він також зазначив, що затриманому буде призначено психіатричну експертизу.

Своєю чергою міністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Оксана Коляда заявила, що затриманий лише хотів привернути увагу до себе. "Олексій нам сказав, що він не мав наміру підривати міст і все, що він хотів, - це привернути до себе увагу (...) Олексій каже, що у нього були проблеми з влаштуванням на роботу, з відсутністю фінансових коштів, проблеми особистого характеру, у нього були проблеми з його дівчиною, тому склалася така ситуація", - розповіла вона, передає видання "Українська правда". За її словами, затриманий є ветераном, але міністерство не виправдовуватиме його дій.

Тим часом міністр внутрішніх справ Арсен Аваков просить суд віддати Олексія Белька йому на поруки. "Звернуся до суду з клопотанням про мінімальне покарання для Белька. Про взяття на поруки сержанта", - написав він на своїй сторінці у Facebook. За словами Авакова, про взяття затриманого на поруки також проситиме суд начальник спецпризначенців КОРД. Окрім того міністр повідомив, що Белько скоїв злочин під дією наркотиків.

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Чоловіка, який погрожував підірвати міст Метро в Києві, доправили до поліцейського відділку. При затриманні ніхто не постраждав, повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков. (18.09.2019)

У Києві побили заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Слончака, він у лікарні. (18.09.2019)

Аваков також оприлюднив відео допиту підозрюваного. На ньому Белько заявляє, що пішов на злочин з особистих мотивів. Він також повідомив, що вже був двічі судимий і що за ним тривалий час велося зовнішнє спостереження.

Як повідомляло, 18 вересня Олексій Белько погрожував підірвати міст Метро в Києві. Жодних чітких вимог чоловік не висував. Його затримала поліція.

За даними ЗМІ, затриманий є уродженцем селища Форос у Криму. Чоловік брав участь в операції на Сході України, має звання старшого сержанта, обіймав посаду начальника радіостанції радіоцентру польового вузла зв'язку військової частини А 3628, розташованої в Броварах у Київській області. Раніше в нього вже вилучали вибухівку.

  • Автоміст у Генуї, Італія (Reuters/Str)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Автоміст у Генуї, Італія

    14 серпня 2018 року частково обвалився чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї. Обвал ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок впали з 45-метрової висоти. Була зруйнована 200-метрова секція мосту над промисловим районом. Загинули щонайменше 38 людей. Причини з'ясовують.

  • Пішохідний міст в Маямі, США (picture-alliance/Zuma Press/Miami Herald/Roberto Koltun)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Пішохідний міст в Маямі, США

    Пішохідний міст між кампусом Міжнародного університету Флориди і містом Світвотер встановили над автомагістраллю із сімома смугами 10 березня 2018 року. Роком раніше один із студентів загинув, намагаючись перетнути цю автомагістраль. Конструкцію спорудили за методом "прискореного спорудження мостів". А вже менш ніж за тиждень, 15 березня, 950-тонний міст упав, забравши життя майже десятка людей.

  • Міст Chirajara, Колумбія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст Chirajara, Колумбія

    Конструкція завдовжки 446 метрів мала поєднати між собою два тунелі. Проте коли у січні 2018 року дві частини мосту мали з'єднати, один з пілонів зламався. Дев'ятеро робітників загинули на місці, ще один помер у лікарні. Причина обвалу - помилка конструкції. З цієї ж причини будь-якої миті могла впасти й друга частина мосту. Тож у липні міст підірвали (на фото).

  • Шулявський шляхопровід, Україна (DW/O. Indyukhova)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Шулявський шляхопровід, Україна

    У лютому 2017 року обвалилася частина Шулявського шляхопроводу в Києві. Його визнали аварійним ще у 2007 році. Після двох пожеж - у 2005 і 2007 роках - 30 відсотків несучої спроможності мосту було втрачено. Тоді на ремонт мосту виділили три мільйони гривень, однак шляхопровід таки обвалився. Офіційна причина - корозія бетону консолі від удару чи навантаження. На щастя, обійшлося без жертв.

  • Міст поблизу Студенки, Чехія (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст поблизу Студенки, Чехія

    8 серпня 2008 року робітники саме ремонтували міст, коли той обвалився на залізничне полотно. Водночас у напрямку мосту рухався пасажирський потяг "Краків - Прага". На швидкості 120 км/год потяг врізався в уламки мосту. Внаслідок катастрофи 8 людей загинули, майже сотня зазнала поранень.Причина падіння мосту остаточно не з'ясована, але конструкція виказувала низку недоліків.

  • Міст через Міссісіпі, США (Foto: picture-alliance)

    Обвалені мости: від Генуї до Києва

    Міст через Міссісіпі, США

    Міст завдовжки 581 метр поєднував дві частини Міннеаполіса. Зазвичай автомобілі перетинали річку Міссісіпі на восьми смугах. Однак за кілька днів до обвалення мосту на ньому розпочали ремонтні роботи, тому вільною була лише одна смуга. 1 серпня 2007 року, в годину пік, міст обвалився, забравши життя 13 людей. Причина обвалу - помилка в конструкції.

    Автор: Дженніфер Ваґнер, Тетяна Бондаренко


DW.COM

Обвалені мости: від Генуї до Києва

Мости - архітектурні споруди, які вражають своєю складністю та видовищністю. Однак іноді через помилки у конструкції, втому матеріалів чи негоду вони зумовлюють жахливі катастрофи. DW пригадує деякі з них. (15.08.2018)  

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