Затриманих у Києві активістів і націоналістів звільнили

Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у Подільському районі Києва активістів ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк" і учасників націоналістичної організації C14. Про це пізно ввечері у суботу, 9 лютого, повідомив на своїй сторінці у Facebook адвокат Масі Найєм.

"Поліція винесла постанови про звільнення затриманих у порядку статті 208 КПК за фактом можливого порушення ними ч. 4 ст. 296 ККУ. Підстава - не здобуто достатніх доказів у вчиненні особами зазначеного кримінального правопорушення, в зв'язку з чим їм не були вручені підозри і не будуть вручені станом на час фактичного затримання", - написав він.

Нагадаємо, вдень 9 лютого у Подільському районі Києва, на Контрактовій площі, одночасно проходили кілька заходів, у тому числі зустріч кандидатки в президенти Юлії Тимошенко з виборцями і акція "Хто замовив Катю Гандзюк?"

Як повідомили у поліції, під час заходів було затримано кілька осіб зі зброєю, газовими балончиками і зеленкою. "Їм на допомогу прибула група підтримки, яка влаштувала штовханину і застосувала газові балончики до поліцейських. В результаті всі активні учасники були затримані, а це - близько 40 осіб", - повідомили у прес-службі поліції Києва. Ці особи були затримані при спробі штурму управління Національної поліції в Подільському районі Києва.

Пізніше у затриманих вилучили наган і ножі. Внаслідок події трьох поліцейських було доставлено в лікарню. Правоохоронці порушили три кримінальні провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу, за захоплення державних будівель та за хуліганство.

Дивитись відео 03:23 Now live 03:23 хв Поділитись Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/37tkx Вбивство Гандзюк: чому влада не може захистити громадських активістів (08.11.2018)

Натомість активісти ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" на однойменній сторінці у Facebook заявляли, що "жодного штурму" управління поліції, а також "зеленок, провокацій" не було. "З десяток активістів, які мали шеврони "С14", ще до будь-яких активностей (розгортання банерів чи плакатів) затримала поліція", повідомляли активісти. Згодом затриманих відпустили, але забрали особисті речі, тоді до райвідділку приїхали інші активісти, щоби домогтися повернення речей, зазначається на сторінці ініціативи. Свої дії активісти називають "мирним зібранням". Крім того, на сторінці ініціативи стверджується, що активістів було побито правоохоронцями.