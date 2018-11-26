 Затриманих українських моряків переводять до СІЗО Москви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.11.2018

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Новини

Затриманих українських моряків переводять до СІЗО Москви

Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять з Криму до слідчого ізолятора в Москві.

Українські кораблі Нікополь і Яни Капу

Українські кораблі "Нікополь" і "Яни Капу"

Затриманих у Керченській протоці українських військових моряків переводять до московського слідчого ізолятора (СІЗО). Про це у п'ятницю, 30 листопада, повідомили в прес-службі уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової, інформує агенція "Інтерфакс-Україна". Водночас у офісі російської омбудсменки не уточнили кількість заарештованих, яких переводять до столиці РФ.

"Омбудсменка Криму Людмила Лубіна повідомила, що до Москви із Сімферополя переводять командний склад", - зазначили в прес-службі Москалькової. Водночас у відомстві Лубіної повідомили, що в СІЗО Сімферополя українських моряків уже не залишилося. Напередодні адвокат Джеміль Темішев, який захищає одного із заарештованих українців, заявив, що моряків, взятих під варту 26-27 листопада, вивозять із Криму до московського слідчого ізолятора "Лефортово".

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Напад у Керченській протоці має розбудити Європу, яка забула про конфлікт між Україною і Росією, пишуть європейські видання. Чимало оглядачів звертають увагу і на можливі політичні дивіденди від загострення. (27.11.2018)

Захоплені поблизу Керченської протоки українські моряки заарештовані судами анексованого Криму. Їм загрожує до шести років позбавлення волі. Спільної стратегії захисту українців адвокати наразі не мають. (29.11.2018)

Нагадаємо, що загострення тривалого конфлікту між Україною та РФ сталося 25 листопада, коли рейдовий буксир "Яни Капу" та малі броньовані артилерійські катери "Бердянськ" і "Нікополь" Військово-морських сил України були захоплені російськими спецпризначенцями в районі Керченської протоки. ФСБ РФ порушила проти українських моряків кримінальну справу про "незаконний перетин кордону". За рішенням судів Сімферополя та Керчі 24 моряків заарештовано до 25 січня 2019 року.

Після інциденту в Керченській протоці Збройні сили України були приведені в стан повної боєготовності, а Верховна Рада підтримала указ президента Петра Порошенка про запровадження воєнного стану у десяти областях України, що розташовані уздовж російського кордону, придністровської ділянки українсько-молдовського кордону та уздовж узбережжя Чорного й Азовського морів.

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