Затриманих в Греції українців планують повернути до України 6-7 липня

Повернення до Києва затриманих в аеропорту Афін українських громадян планується 6 і 7 липня. Про це у неділю, 5 липня, повідомляє українське посольство в Грецькій республіці на своєму сайті.

"Повернення наших громадян додому можливе першими зворотними рейсами "Афіни - Київ": Wizzair - 07.07 о 21:55, Ryanair-06.07 (щодо точного часу рейсу очікується підтвердження)", - йдеться в повідомленні. Також повідомляється, що співробітники посольства доставили затриманим українцям питну воду і засоби особистої гігієни. З грецькою поліцією було досягнуто домовленості щодо дозволу для затриманих додатково купувати напої та їжу на території поліцейської дільниці аеропорту.

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На даний час українські консули працюють над тим, щоб до затриманих, які були віднесені до категорії "небажані", не застосовувалася процедура депортації, йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, 4 липня в аеропорту Афін, через заборону на в'їзд до Європейського Союзу громадянам третіх країн, затримали 17 громадян України, які прилетіли до Греції з Києва. Серед затриманих - 15 дорослих і двоє дітей.

Пасажири розповіли, що після ретельної перевірки документів у Києві співробітники авіакомпаній дозволили їм переліт. Однак в аеропорту Афін на паспортному контролі їх затримали, в автозаку відвезли до поліцейського відділку на території аеропорту і розмістили камерах. В українців забрали всі речі, у тому числі ноутбуки, але дозволили залишити телефони без зарядних пристроїв.

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Нагадаємо, Україна не потрапила до списку країн, з якими ЄС відкрив свої зовнішні кордони з 1 липня. Кордони Шенгену відкрили лише для 15 країн - Алжиру, Австралії, Канади, Грузії, Японії, Марокко, Чорногорії, Нової Зеландії, Руанди, Сербії, Південної Кореї, Таїланду, Тунісу, Уругваю. У списку також є Китай, але за умови, що він дозволить в'їзд для резидентів ЄС.

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При цьому заборона діє лише на необов'язкові подорожі до Шенгену. Це означає, що до країн ЄС з третіх країн можуть в'їхати їхні громадяни та люди з дозволом на проживання у них. З країн, які не потрапили до списку (як-от Україна) можна здійснювати лише обов'язкові подорожі. Такими вважають, зокрема, поїздки сезонних працівників, медичного персоналу, працівників транспорту.

Список країн переглядатиметься кожні два тижні.