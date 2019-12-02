Затриманим за вбивство хлопчика в Києві оголошено про підозру

Київська поліція повідомила про підозру у вбивстві трирічного хлопчика двом особам, затриманим у Києві, йдеться в повідомленні пресслужби поліції Києва, оприлюдненому у вівторок, 3 грудня, на сайті відомства. Йдеться про вбивство 1 грудня сина депутата Київської облради від партії "Блок Петра Порошенка" і ресторатора В'ячеслава Соболєва.

Як повідомляє пресслужба поліції, затриманим оголошено про підозру у вчиненні умисного вбивства мальолітньої дитини, вчиненого на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування у кримінальному проваджені.

Підозрюваними є двоє громадян України 18 і 19 років, котрі, за версією слідства, діючи на замовлення невстановленої особи, розробили спільний план скоєння вбивства депутата, визначивши місце для його здійснення - майданчик біля ресторану в центрі Києва, інформує агенція "Українські новини". Наразі готується клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо, ввечері 1 грудня на перехресті вулиць Льва Толстого і Тарасівської в Києві було здійснено постріл по автомобілю Range Rover. За даними Нацполіції Києва, зловмисник цілився в чоловіка в автомобілі, але влучив у трирічного хлопчика, котрий на момент нападу також перебував у салоні машини. Згодом хлопчик помер. Згодом з'ясувалося, що автомобіль належав депутату Київської облради, ресторатору Соболєву і саме він перебував у ньому з родиною. Автомобіль обстріляли, коли той від'їхав від ресторану Mario, власником якого є Соболєв. 2 грудня поліція затримала підозрюваних у нападі.