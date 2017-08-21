Затриманий ще один підозрюваний у причетності до нападу в Утрехті

Нідерландська поліція затримала ще одну особу, яка підозрюється у причетності до скоєння нападу у трамваї у місті Утрехт, внаслідок якого були вбиті троє людей. Затриманим під час проведеної спецоперації виявився 40-річний мешканець Утрехта, повідомили ввечері у вівторок, 19 березня, у прокуратурі країни.

Як повідомили у прокуратурі, затриманий підозрюється у "залученні" до здійснення нападу, і його можлива роль у злочині наразі "далі розслідується". Головним підозрюваним є 37-річний громадянин Туреччини Гокмен Т., якого затримали невдовзі після скоєння нападу.

Напередодні у прокуратурі Нідерландів також повідомили, що "серйозно" розглядають терористичний мотив цього злочину, оскільки у машині, яку зловмисник використав для втечі з місця події, був знайдений лист, який може свідчити про такий мотив нападника.

18 березня зловмисник розпочав стрілянину в трамваї в нідерландському Утрехті, внаслідок чого загинули троє людей - двоє чоловіків-мешканців Утрехта віком 28 та 49 років та 19-річна дівчина з містечка Віанен під Утрехтом. Троє осіб внаслідок стрілянини отримали важкі поранення, ще четверо осіб відбулися незначними травмами, коли вони у паніці вистрибували з трамваю.