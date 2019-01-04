 Затриманий у Росії американець Пол Вілан має громадянство чотирьох країн | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2019

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Новини

Затриманий у Росії американець Пол Вілан має громадянство чотирьох країн

Пол Вілан, якого Росія звинуватила у шпигунстві, змагався з сестрою і так отримав паспорти чотирьох країн світу, пише The Washington Post.

Пол Вілан, затриманий у Москві громадянин США

Пол Вілан був морським піхотинцем США. До Росії приїхав на весілля друга, стверджує його родина

Американець Пол Вілан, якого Росія обвинуватила у шпигунстві, є громадянином чотирьох країн світу. Вілан має паспорти США, Канади, Великобританії та Ірландії. В МЗС Ірландії в п'ятницю, 4 січня, підтвердили, що Вілан просить доступу до нього консульських працівників цієї держави, повідомляє агентство AP. За даними ірландського каналу RTE, Вілан надіслав запити про допомогу до посольств усіх чотирьох країн, паспорти яких він має.

Ірландія та Великобританія вже звернулися до Росії з проханням надати їхнім дипломатам доступ до заарештованого.

Глава британського МЗС Джеремі Хант повідомив, що його уряд надає Вілану всю можливу підтримку та що Лондон не згоден із тим, аби людей використовували "на дипломатичній шахівниці". "Ми надзвичайно непокоїмося через нього та його родину", - цитує Ханта інформагенція AP.

Змагався з сестрою

48-річний Пол Вілан став громадянином чотирьох країн у змаганні зі своєю сестрою. Він намагався отримати паспорти якомога більшої кількості країн світу, пише 4 січня газета The Washington Post з посиланням на співрозмовника, знайомого зі справою.

"Він збирав їх (паспорти - Ред.), бо вважав це грою. Він змагався з сестрою: вони з'ясовували, хто з них отримає громадянство найбільшої кількості країн", - розповів співбесідник газети.

Повідомляється, що Вілан мешкав у США, але народився в Канаді в родині вихідців із Великобританії. Ірландський паспорт він отримав, бо зміг довести, що має ірландське коріння.

Як затримали Пола Вілана

Вілана затримали у столиці Росії 28 грудня "під час проведення шпигунської акції", повідомило ФСБ. Суд арештував його на два місяці. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Вілану висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії.

Родина заарештованого раніше повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці, та що він приїхав до Росії на весілля.

DW.COM

Затриманого в Росії американця Пола Вілана обвинуватили у шпигунстві

Суд арештував Пола Вілана на два місяці. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. (03.01.2019)  

Звинувачений в РФ у шпигунстві громадянин США відвідував весілля в Москві

Пол Вілан, якому влада РФ закидає шпигунство, приїхав до Москви на весілля, стверджує його родина. Дипломати США ще не отримали доступ до свого громадянина. (02.01.2019)  

У Москві затримали громадянина США за підозрою у шпигунстві

Американця в Росії затримали "під час проведення шпигунської акції". Наразі Федеральна служба безпеки провадить слідчі дії. (31.12.2018)  

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