Затриманий у Росії американець Пол Вілан має громадянство чотирьох країн

Американець Пол Вілан, якого Росія обвинуватила у шпигунстві, є громадянином чотирьох країн світу. Вілан має паспорти США, Канади, Великобританії та Ірландії. В МЗС Ірландії в п'ятницю, 4 січня, підтвердили, що Вілан просить доступу до нього консульських працівників цієї держави, повідомляє агентство AP. За даними ірландського каналу RTE, Вілан надіслав запити про допомогу до посольств усіх чотирьох країн, паспорти яких він має.

Ірландія та Великобританія вже звернулися до Росії з проханням надати їхнім дипломатам доступ до заарештованого.

Глава британського МЗС Джеремі Хант повідомив, що його уряд надає Вілану всю можливу підтримку та що Лондон не згоден із тим, аби людей використовували "на дипломатичній шахівниці". "Ми надзвичайно непокоїмося через нього та його родину", - цитує Ханта інформагенція AP.

Змагався з сестрою

48-річний Пол Вілан став громадянином чотирьох країн у змаганні зі своєю сестрою. Він намагався отримати паспорти якомога більшої кількості країн світу, пише 4 січня газета The Washington Post з посиланням на співрозмовника, знайомого зі справою.

"Він збирав їх (паспорти - Ред.), бо вважав це грою. Він змагався з сестрою: вони з'ясовували, хто з них отримає громадянство найбільшої кількості країн", - розповів співбесідник газети.

Повідомляється, що Вілан мешкав у США, але народився в Канаді в родині вихідців із Великобританії. Ірландський паспорт він отримав, бо зміг довести, що має ірландське коріння.

Як затримали Пола Вілана

Вілана затримали у столиці Росії 28 грудня "під час проведення шпигунської акції", повідомило ФСБ. Суд арештував його на два місяці. Американець перебуває в СІЗО "Лефортово" в Москві. Йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі. Вілану висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві проти Росії.

Родина заарештованого раніше повідомила, що їхній родич - морський піхотинець у відставці, та що він приїхав до Росії на весілля.