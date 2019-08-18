Затриманий раніше іранський супертанкер залишив Гібралтар

Затриманий британськими військовими в липні 2019 року іранський супертанкер залишив Гібралтар. Пізно ввечері неділі, 18 серпня, судно, що вже встигло підняти прапор Ірану та змінити назву на Adrian Darya 1, знялося з якоря в Гібралтарі. Про це повідомив посол Ірану в Великобританії у соціальних мережах, передає агенція новин dpa.

Згідно з даними системи GPS-трекінгу морських суден marinetraffic.com, іранське судно взяло курс спочатку на південь, а у перші години понеділка - повернуло на схід. Також на marinetraffic.com зазначається, що кінцевим пунктом призначення супертанкера є грецький порт Каламата.

Водночас в Ірані заперечили, що надавали будь-які гарантії щодо кінцевого пункту призначення судна, аби уможливити його звільнення, передає агенція новин AFP. Причиною затримки танкера, що раніше ходив під панамським прапором і назвою Grace 1, стали підозри в тому, що він може доставити іранську нафту до Сирії, проти якої ЄС запровадив санкції.

Як повідомлялося, напередодні влада Гібралтару повідомила, що не виконуватиме рішення американського суду щодо затримання іранського танкера. Причиною відмови, згідно з заявою уряду, є той факт, що американські санкції стосовно Ірану не мають юридичної сили на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, Верховний суд Гібралтару 15 серпня оголосив про те, що затриманий у липні супертанкер, завантажений іранською нафтою, зможе залишити цю британську заморську територію. Головуючий суддя Ентоні Дадлі повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв'язку із звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Зокрема суд стверджує, що цей супертанкер причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти до Сирії, за якими стоїть іранський Корпус вартових ісламської революції. Останній визнаний урядом США терористичною організацією.