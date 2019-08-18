 Затриманий раніше іранський супертанкер залишив Гібралтар | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.08.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Затриманий раніше іранський супертанкер залишив Гібралтар

Іранський супертанкер, що вже змінив назву з Grace 1 на Adrian Darya 1, знявся з якоря в Гібралтарі. Раніше влада Гібралтару відмовилася виконувати рішення суду США щодо затримання судна.

Нафтовий супертанкер Adrian Dariya 1

Нафтовий супертанкер Adrian Dariya 1 (колишній Grace 1) біля берегів Гібралтару

Затриманий британськими військовими в липні 2019 року іранський супертанкер залишив Гібралтар. Пізно ввечері неділі, 18 серпня, судно, що вже встигло підняти прапор Ірану та змінити назву на Adrian Darya 1, знялося з якоря в Гібралтарі. Про це повідомив посол Ірану в Великобританії у соціальних мережах, передає агенція новин dpa.

Згідно з даними системи GPS-трекінгу морських суден marinetraffic.com, іранське судно взяло курс спочатку на південь, а у перші години понеділка - повернуло на схід. Також на marinetraffic.com зазначається, що кінцевим пунктом призначення супертанкера є грецький порт Каламата.

Водночас в Ірані заперечили, що надавали будь-які гарантії щодо кінцевого пункту призначення судна, аби уможливити його звільнення, передає агенція новин AFP. Причиною затримки танкера, що раніше ходив під панамським прапором і назвою Grace 1, стали підозри в тому, що він може доставити іранську нафту до Сирії, проти якої ЄС запровадив санкції.

DW.COM

Суд у Гібралтарі дозволив затриманому танкеру з іранською нафтою залишити води підконтрольної Великобританії території попри спроби Вашингтона відтягнути це рішення. (15.08.2019)

Американський суд видав ордер на арешт звільненого раніше Верховним судом Гібралтару іранського супертанкера Grace 1. Саме судно досі перебуває в Гібралтарі. (17.08.2019)

Уряд Гібралтару заявив, що не виконає рішення американського суду щодо затримання іранського супертанкера, який вже встиг змінити прапор і назву. (18.08.2019)

Як повідомлялося, напередодні влада Гібралтару повідомила, що не виконуватиме рішення американського суду щодо затримання іранського танкера. Причиною відмови, згідно з заявою уряду, є той факт, що американські санкції стосовно Ірану не мають юридичної сили на території Європейського Союзу.

Нагадаємо, Верховний суд Гібралтару 15 серпня оголосив про те, що затриманий у липні супертанкер, завантажений іранською нафтою, зможе залишити цю британську заморську територію. Головуючий суддя Ентоні Дадлі повідомив, що іранська сторона в офіційному письмовому зобов'язанні виключила постачання нафти танкером до Сирії.

Наступного дня федеральний суд округу Колумбія в США видав ордер на арешт танкера у зв'язку із звинуваченнями в фінансових махінаціях, фінансуванні тероризму та відмиванні грошей. Зокрема суд стверджує, що цей супертанкер причетний до нелегальної схеми поставок іранської нафти до Сирії, за якими стоїть іранський Корпус вартових ісламської революції. Останній визнаний урядом США терористичною організацією.

  • Торгівля золотом та дорогоцінними металами

    На кого націлені санкції США?

    Іран

    Санкції США щодо Ірану мають на меті унеможливлення торгівлі Тегераном золотом та дорогоцінними металами, блокування продажу пасажирських літаків, обмеження у закупівлі американських доларів та інші штрафні заходи. США також планують блокувати ключові нафтові угоди Ірану. Відповідний пакет санкцій набере чинності в листопаді 2018 року.

  • Гвинтівка M-16. Експорт зброї до Північної Кореї заборонений

    На кого націлені санкції США?

    Північна Корея

    Ембарго щодо Північної Кореї підтримується ООН, проте Вашингтон впровадив і окремий санкційний режим. Наприклад, США суворо забороняють експортувати зброю в цю країну. Крім того, США використовують свій глобальний вплив для покарання неамериканських банків та компаній, які ведуть бізнес із Пхеньяном.

  • Людські руки, занурені в нафту

    На кого націлені санкції США?

    Сирія

    Торговельні обмеження Вашингтона унеможливлюють експорт нафти до США режимом Башара Асада. Вся нерухомість і активи сирійського уряду в США заморожені. За даними американського казначейства, громадянам США, де б вони не перебували, забороняється здійснювати "нові інвестиції" в країну, що потерпає від війни.

  • Кримське вино

    На кого націлені санкції США?

    Росія

    У США після подій в Криму 2014 року з'явився чорний список, до якого увійшли численні високопосадовці та бізнесмени з Росії. Їм заборонені поїздки в США, а їхні активи заморожені. Заборони також поширюються на товари з анексованого РФ українського півострова, наприклад, кримське вино. Найближчим часом також мають набути чинності нові санкції у відповідь на отруєння Скрипалів.

  • Пара туристів позує навпроти графіті, Гавана, Куба

    На кого націлені санкції США?

    Куба

    Американських туристів на Кубі побільшало після того як адміністрація Обами ініціювала відлигу у відносинах в 2016 році. Однак, за правління Дональда Трампа Білий дім знову встановив обмеження для своїх громадян і ускладнив для американців подорожі на острів.

    Автор: Дарко Яневич, Маріанна Присяжнюк


DW.COM

На кого націлені санкції США?

США посідають центральне місце у світовій торгівлі та інколи використовують свою позицію, щоб покарати суперників. DW зібрала докупи основні санкції, які США запровадили щодо Ірану, Куби, Росії, Північної Кореї та Сирії. (21.08.2018)  

Також за темою

Spanien Gibraltar | In Adrian Darya 1 umbenannter Grace 1 Supertanker

Гібралтар відмовив США в арешті іранського танкера 18.08.2019

Уряд Гібралтару заявив, що не виконає рішення американського суду щодо затримання іранського супертанкера, який вже встиг змінити прапор і назву.

Supertanker «Grace 1» liegt vor Gibraltar

Суд у США видав ордер на арешт іранського супертанкера 17.08.2019

Американський суд видав ордер на арешт звільненого раніше Верховним судом Гібралтару іранського супертанкера Grace 1. Саме судно досі перебуває в Гібралтарі.

Supertanker «Grace 1» liegt vor Gibraltar

Гібралтар звільнив танкер із іранською нафтою попри спротив США 15.08.2019

Суд у Гібралтарі дозволив затриманому танкеру з іранською нафтою залишити води підконтрольної Великобританії території попри спроби Вашингтона відтягнути це рішення.

Реклама

Докладно

Одиночний пікет у Москві

Як пройшли одиночні пікети в Москві

Репортаж DW про те, як пройшла чергова субота протестів за вільні вибори в Москві.  

М'ясні страви є частиною німецької традиційної кухні

Яка справжня вартість м'яса, що продають у Німеччині?

У Німеччині зростає кількість вегетаріанців. Тим не менш, виробництво дешевого м'яса збільшується.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  