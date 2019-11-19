Затори у Києві: хто винен і що робити (відео)

Київ увійшов у топ 15 міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. У чому причини рекордних корків і яких заходів вживають місцева влада й активісти, аби українська столиця припинила стояти в заторах?
Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. Міжнародна аналітична компанія "TomTom" проаналізувала трафік чотирьохсот мегаполісів у 2018 році і з'ясувала: столичні водії лише у ранковому трафіку щоденно втрачають майже півгодини. Переконатися у цьому легко, провівши хоча б один день на київських дорогах. Однак у чому причина рекордних корків і які шанси на успіх у боротьбі з ними?
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