Затори у Києві: хто винен і що робити (відео)

Київ увійшов у топ п'ятнадцять міст з найінтенсивнішим автомобільним рухом у світі. Міжнародна аналітична компанія "TomTom" проаналізувала трафік чотирьохсот мегаполісів у 2018 році і з'ясувала: столичні водії лише у ранковому трафіку щоденно втрачають майже півгодини. Переконатися у цьому легко, провівши хоча б один день на київських дорогах. Однак у чому причина рекордних корків і які шанси на успіх у боротьбі з ними?



