Затоплення судна в Таїланді: кількість жертв зростає

Рятувальники виявили тіла 20-ти загиблих туристів з судна "Фенікс", котре затонуло 5 липня біля острова Пхукет у Таїланді. Про це у пятницю, 6 липня, повідомила інформагенція AFP з посиланням на заяву міністерства охорони здоров'я країни. Ще одну пасажирку судна знайшли живою. Потерпілу жінку доправили до лікарні.

Доля решти пасажирів корабля залишається невідомою. На борту "Фенікса" перебували 105 туристів, більшість з них громадяни Китаю. 48 туристів вдалося врятувати напередодні, одразу після того, як судно затонуло в четвер, 5 липня. Тоді ж виявили тіло одного загиблого. Пошукові роботи 5 липня були ускладнені темрявою і поганими погодними умовами.

Рятувальники, котрі працюють на місці аварії, повідомляють, що судно затонуло на глибині 40 метрів у кількох кілометрах від острівця Ко Хе, популярного напрямку для туристів з Пхукету.

Як повідомлялося раніше, 5 липня на півдні Таїланду через сильний вітер та шторм окрім "Фенікса" перекинулося ще одне судно. За попередніми повідомленнями місцевої влади, усіх його пасажирів вдалося врятувати ще у четвер, 5 липня.