 Затоплення порому в Танзанії: людину врятували через два дні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Затоплення порому в Танзанії: людину врятували через два дні

У Танзанії водолази витягли із затопленого порому живого чоловіка майже через два дні після катастрофи. Число жертв на озері Вікторія продовжує зростати.

Рятувальники працюють на місці затоплення порому на озері Вікторія

Рятувальники працюють на місці затоплення порому на озері Вікторія

Водолази, що проводили пошуково-рятувальні роботи на місці затоплення порому на озері Вікторія в Танзанії у суботу, 22 вересня врятували з затопленого плавзасобу одного чоловіка, пише Reuters.

Внаслідок трагедії на озері Вікторія, що сталася 20 вересня, щонайменше 207 осіб загинули. Близько ста людей вдалося врятувати одразу після того, як пором перекинувся. Повідомляється, що транспортний засіб перевозив озером Вікторія понад 300 пасажирів.

DW.COM

Через шторм біля північно-східного узбережжя Філіппін зазнав аварії пором із 251 людиною на борту. Повідомляється про чотирьох загиблих, пошукова операція триває. (21.12.2017)

Італія дозволила судну зі 177-ма мігрантами, врятованими береговою охороною у Середземному морі, зайти в порт Катанії на Сицилії. Але зійти з корабля люди не можуть через жорсткі вимоги Рима до ЄС. (21.08.2018)

Чотири водолази відновили пошуки всередині затопленого порому після того, як звідти почулися звуки, що могли означати, що на поромі ще перебувають живі люди. Чоловіка, котрого вдалося витягти з затопленого плавзасобу, негайно доправили до шпиталю. Даних про його стан здоров'я поки що не оприлюднювали.

Президент Танзанії Джон Магуфулі 21 вересня оголосив триденну жалобу в країні та наказав заарештувати відповідальних за пором осіб. Причину катастрофи ще встановлюють, проте не виключено, що йдеться про перевантаження плавзасобу: окрім пасажирів пором перевозив також вантаж, зокрема кукурудзу та цемент у мішках. Такі інциденти вже мали місце на озері Вікторія. У 1996 році внаслідок схожої катастрофи загинули більше 800 людей, у 2011 році - близько 200.

Також за темою

Tanzania Lake Viktoria

Затоплення порому в Танзанії: виявлено тіла понад 130 жертв 21.09.2018

Понад 100 осіб з порому, що перекинувся напередодні на озері Вікторія, вдалося врятувати. Щонайменше 131 особа загинула. Рятувальні роботи тривають.

Реклама

Докладно

Німецькі партії

Чому праві популісти стали другими за рейтингом в ФРН?

"Альтернатива для Німеччини" виграє одразу від поточних і довгострокових тенденцій. 

Північний потік-2

Росія готова профінансувати "Північний потік-2" - ЗМІ

Кремль повідомив Берліну про готовність перебрати на себе фінансування будівництва газопроводу "Північний потік-2" -ЗМІ. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  