Затоплення порому в Танзанії: людину врятували через два дні

Водолази, що проводили пошуково-рятувальні роботи на місці затоплення порому на озері Вікторія в Танзанії у суботу, 22 вересня врятували з затопленого плавзасобу одного чоловіка, пише Reuters.

Внаслідок трагедії на озері Вікторія, що сталася 20 вересня, щонайменше 207 осіб загинули. Близько ста людей вдалося врятувати одразу після того, як пором перекинувся. Повідомляється, що транспортний засіб перевозив озером Вікторія понад 300 пасажирів.

Чотири водолази відновили пошуки всередині затопленого порому після того, як звідти почулися звуки, що могли означати, що на поромі ще перебувають живі люди. Чоловіка, котрого вдалося витягти з затопленого плавзасобу, негайно доправили до шпиталю. Даних про його стан здоров'я поки що не оприлюднювали.

Президент Танзанії Джон Магуфулі 21 вересня оголосив триденну жалобу в країні та наказав заарештувати відповідальних за пором осіб. Причину катастрофи ще встановлюють, проте не виключено, що йдеться про перевантаження плавзасобу: окрім пасажирів пором перевозив також вантаж, зокрема кукурудзу та цемент у мішках. Такі інциденти вже мали місце на озері Вікторія. У 1996 році внаслідок схожої катастрофи загинули більше 800 людей, у 2011 році - близько 200.