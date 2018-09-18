 Затоплення порому в Танзанії: виявлено тіла понад 130 жертв | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2018

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Новини

Затоплення порому в Танзанії: виявлено тіла понад 130 жертв

Понад 100 осіб з порому, що перекинувся напередодні на озері Вікторія, вдалося врятувати. Щонайменше 131 особа загинула. Рятувальні роботи тривають.

Озеро Вікторія в Танзанії (фото з архіву)

Озеро Вікторія в Танзанії (фото з архіву)

Число загиблих внаслідок затоплення порому в Танзанії зросло у п'ятницю, 21 вересня, до щонайменше 131 особи, інформує агенція dpa з посиланням на слова міністра транспорту Танзанії. Саме стільки тіл жертв виявили рятувальники. Ще десятки осіб вважаються зниклими безвісти.

Близько ста людей вдалося врятувати. Повідомляється, що транспортний засіб перевозив озером Вікторія понад 300 пасажирів. Пором перекинувся 20 вересня. Представники рятувальних служб і водолази продовжують роботу на місці затоплення порому. 

Подібні пороми нерідко вирушають за своїми маршрутами занадто переповненими. Причину катастрофи ще встановлюють, проте не виключено, що йдеться про перевантаження плавзасобу: окрім пасажирів пором перевозив також вантаж, зокрема кукурудзу та цемент у мішках.

Президент країни Джон Магуфулі оголосив триденну жалобу в країні та закликав заарештувати відповідальних за пором осіб. 

Такі інциденти вже мали місце на озері Вікторія, зокрема серед танзанійських транспортних засобів, які часто перебувають у поганому стані. У 1996 році внаслідок схожої катастрофи загинули більше 800 людей, у 2011 - близько 200.

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