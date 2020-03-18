Засідання ЄСПЛ за кримським позовом України до РФ відбудеться 11 вересня

Засідання Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за позовом України проти РФ щодо анексії Криму призначено на 11 вересня. Про це у середу, 15 травня, повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина, котрий є уповноваженим у справах ЄСПЛ.

"Щойно секретаріат уповноваженого у справах ЄСПЛ отримав лист, якого ми чекали з лютого цього року", - написав він на сторінці у Facebook. Справа про порушення прав людини в Криму після його протизаконного приєднання до РФ буде розглядатися Великою палатою ЄСПЛ у складі 17 суддів.

На початку лютого голова Великої палати суду повідомив про перенесення слухань, які раніше були заплановані на 27 лютого. Після цього Ліщина направив запит з проханням призначити в найкоротші терміни нову дату розгляду "кримського" позову.

Зараз в ЄСПЛ розглядаються п'ять справ України проти Росії. Крім позову про анексію Криму, в Страсбурзі ведеться провадження за позовами про порушення прав людини в окремих районах Донецької і Луганської областей, що перебувають під контролем сепаратистів, про викрадення на Донбасі бойовиками неповнолітніх сиріт та інвалідів і їхнє переміщення в РФ, а також про порушення прав українських політв'язнів в РФ і захоплення українських моряків.