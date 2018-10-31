Засідання Ради НАТО-Росія: від Москви вимагають виконання договору про РСМД

Ситуацію в Україні, питання транспарентності та гібридних загроз обговорили учасники засідання Ради Росія-НАТО в середу, 31 жовтня. "Сторони провели відкритий обмін думками, в тому числі щодо ситуації в та навколо України, питань, пов'язаних з військовими заходами, щодо взаємної транспарентності і зниження ризиків, стосовно Афганістану, а також щодо гібридних загроз", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті НАТО за результатами засідання.

Представники НАТО та Росії обмінялися інформацією щодо великих навчань. Так, Альянс поінформував російську сторону щодо військових навчань Trident Juncture, а Росія - щодо навчань "Схід-2018". Крім того, представник НАТО надав інформацію щодо ситуації в Афганістані.

Заклик до Росії через договір про РСМД

Крім того, союзники по НАТО закликали Росію забезпечити повне виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (РСМД). "Союзники знову закликають Росію (…) невідкладно забезпечити повне виконання договору про РСМД", - наводяться у повідомленні слова генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він вказав на те, що в НАТО неодноразово висловлювали стурбованість розробкою Росією крилатої ракети наземного базування 9M729, однак Москва не реагувала на занепокоєння Брюсселя та заклики до конструктивного діалогу зі США. Водночас очільник Альянсу заявив про готовність НАТО зберігати діалог з Росією щодо РСМД, а також гарантувати відповідну безпеку членів НАТО.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп 20 жовтня заявив про намір розірвати з Росією договір про РСМД. Вашингтон звинувачує Москву в порушенні Договору про РСМД через розробку ракети 9M729 для комплексу "Іскандер". У США вважають, що ця система потрапляє під дію договору, Москва це заперечує. Росія також неодноразово звинувачувала Сполучені Штати в порушенні угоди, наприклад, через американські системи ПРО в Румунії.

У 2014 році після незаконної анексії Криму та агресії на Сході України НАТО призупинило співпрацю з РФ і засідання Ради НАТО-Росія тривалий час не проводилися. Їх відновили в 2016 році.

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