Засідання Радбезу ООН: Анкара погрожує Дамаску через ситуацію в Ідлібі

Постійний представник Туреччини про ООН Ферідун Сінірліоглу пригрозив сирійському уряду застусуванням сили через загострення ситуації в Ідлібі. Таке попередження турецький дипломат висловив у п'ятницю, 28 лютого, під час позачергового засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Туреччина не хоче війни, але в разі загрози своїй безпеці без вагань застосує силу", - застеріг Сінірліогу, цитує агенція новин dpa. За словами турецького дипломата, на будь-яку провокацію з сирійського боку буде потужний удар у відповідь.

США закликають РФ припинити авіаудари в Сирії

Тим часом постійна представниця США при ООН Келлі Крафт наголосила, що російські повітряно-космічні сили мають негайно припинити військову операцію у Сирії. "Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити вильоти своїх бойових літаків, а також закликаємо сирійські сили і Росію, що їх підтримує, повернутися до ліній розмежування, вперше встановлених 2018 року", - заявила Келлі Крафт.

Щодо Туреччини, то Крафт запевнила Анкару в "цілковитій підтримці" її реакції на "невиправдані атаки" на турецькі спостережні пункти в Ідлібі. Американська дипломатка також висловила думку, що "Астанинський формат" врегулювання, що стартував 2017 року з ініціативи РФ, Туреччини та Ірану, "повністю зруйновано". Постпред США виключила можливість повернення до нього.

Заклик допустити гуманітарну допомогу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, своєю чергою, закликав учасників конфлікту до встановлення режиму тиші.

З окремою заявою виступили країни Євросоюзу, зокрема ФРН, Франція, Бельгія й Естонія. Їхній спільний документ зачитав постійний представник Бельгії при ООН Марк Пекстен. У ньому держави ЄС зажадали від Москви і Дамаска "негайно припинити вогонь" і забезпечити "безперешкодний гуманітарний доступ" в постраждалі регіони країни, передає інформагенція AP.

Різна оцінка подій

Представники Туреччини та Росії, виступаючи в Раді Безпеки ООН, дали різну оцінку події в Ідлібі, уточнює агенція новин Reuters. Постпред РФ при ООН Василь Небензя сказав, що збройні сили Туреччини надали російській стороні свої координати, які згодом були передані сирійській армії, щоб уникнути зіткнення. "У координатах, переданих учора, не згадуються райони, де зрештою загинули турецькі солдати", - наводить його слова агентство Reuters. За словами постпреда, російські бойові літаки не проводили підтримку сирійської армії в тій зоні, де загинули турецькі військовослужбовці. Крім того, Небензя наголосив, що сирійська армія веде бойові операції проти "терористів" на власній території.

Постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу натомість заперечив словам Василя Небензі, заявивши, що "дані з радарів" зафіксували прольоти ВВС Сирії і ВКС РФ над зазначеним районом під час авіаудару.

Як повідомлялося, 27 лютого внаслідок повітряного удару в ідлібской зоні деескалації, відповідальність за який Анкара поклала на Дамаск, загинули 33 турецьких військовослужбовців, ще понад 30 отримали поранення. Активну підтримку під час наступу сил президента Сирії Башара Асада надає Росія, наголошують в Анкарі. У відповідь у ніч на 28 лютого турецькі війська завдали ударів із землі й повітря по позиціях сирійських урядових сил.