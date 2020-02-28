 Засідання Радбезу ООН: Анкара погрожує Дамаску через ситуацію в Ідлібі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.02.2020

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Новини

Засідання Радбезу ООН: Анкара погрожує Дамаску через ситуацію в Ідлібі

Туреччина готова "застосувати силу" в разі загрози для її безпекових інтересів, наголосив постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу під час засідання Ради Безпеки ООН.

Екстрене засідання Радбезу ООН

На екстреному засіданні Радбезу ООН

Постійний представник Туреччини про ООН Ферідун Сінірліоглу пригрозив сирійському уряду застусуванням сили через загострення ситуації в Ідлібі. Таке попередження турецький дипломат висловив у п'ятницю, 28 лютого, під час позачергового засідання Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку.

"Туреччина не хоче війни, але в разі загрози своїй безпеці без вагань застосує силу", - застеріг Сінірліогу, цитує агенція новин dpa. За словами турецького дипломата, на будь-яку провокацію з сирійського боку буде потужний удар у відповідь.

США закликають РФ припинити авіаудари в Сирії

Тим часом постійна представниця США при ООН Келлі Крафт наголосила, що російські повітряно-космічні сили мають негайно припинити військову операцію у Сирії. "Ми закликаємо Російську Федерацію негайно припинити вильоти своїх бойових літаків, а також закликаємо сирійські сили і Росію, що їх підтримує, повернутися до ліній розмежування, вперше встановлених 2018 року", - заявила Келлі Крафт.

Щодо Туреччини, то Крафт запевнила Анкару в "цілковитій підтримці" її реакції на "невиправдані атаки" на турецькі спостережні пункти в Ідлібі. Американська дипломатка також висловила думку, що "Астанинський формат" врегулювання, що стартував 2017 року з ініціативи РФ, Туреччини та Ірану, "повністю зруйновано". Постпред США виключила можливість повернення до нього.

Заклик допустити гуманітарну допомогу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, своєю чергою, закликав учасників конфлікту до встановлення режиму тиші.

DW.COM

Унаслідок авіаудару сирійської авіації в провінції Ідліб загинуло як мінімум 33 турецьких військових. Анкара вимагає підтримки з боку НАТО та погрожує відкрити кордон з ЄС для біженців. Альянс скликає екстрену нараду. (28.02.2020)

Нинішня ескалація в сирійській провінції Ідліб, де загинуло понад 30 турецьких військових, загрожує перерости в повномасштабну війну, попереджають у ЄС. Ситуацію прокоментувало й міністерство закордонних справ України. (28.02.2020)

З окремою заявою виступили країни Євросоюзу, зокрема ФРН, Франція, Бельгія й Естонія. Їхній спільний документ зачитав постійний представник Бельгії при ООН Марк Пекстен. У ньому держави ЄС зажадали від Москви і Дамаска "негайно припинити вогонь" і забезпечити "безперешкодний гуманітарний доступ" в постраждалі регіони країни, передає інформагенція AP.

Різна оцінка подій

Представники Туреччини та Росії, виступаючи в Раді Безпеки ООН, дали різну оцінку події в Ідлібі, уточнює агенція новин Reuters. Постпред РФ при ООН Василь Небензя сказав, що збройні сили Туреччини надали російській стороні свої координати, які згодом були передані сирійській армії, щоб уникнути зіткнення. "У координатах, переданих учора, не згадуються райони, де зрештою загинули турецькі солдати", - наводить його слова агентство Reuters. За словами постпреда, російські бойові літаки не проводили підтримку сирійської армії в тій зоні, де загинули турецькі військовослужбовці. Крім того, Небензя наголосив, що сирійська армія веде бойові операції проти "терористів" на власній території.

Постпред Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу натомість заперечив словам Василя Небензі, заявивши, що "дані з радарів" зафіксували прольоти ВВС Сирії і ВКС РФ над зазначеним районом під час авіаудару.

Як повідомлялося, 27 лютого внаслідок повітряного удару в ідлібской зоні деескалації, відповідальність за який Анкара поклала на Дамаск, загинули 33 турецьких військовослужбовців, ще понад 30 отримали поранення. Активну підтримку під час наступу сил президента Сирії Башара Асада надає Росія, наголошують в Анкарі. У відповідь у ніч на 28 лютого турецькі війська завдали ударів із землі й повітря по позиціях сирійських урядових сил.

  • Загострення в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Загострення в Ідлібі

    У провінції Ідліб в Сирії внаслідок авіаудару 27 лютого загинули щонайменше 33 турецьких військових, що там дислокувались. Туреччина, котра підтримує у сирійському конфлікті повстанців, у відповідь атакувала позиції урядових військ Сирії, які підтримує Росія. 28 лютого НАТО проведе екстрену нараду щодо ситуаціїв Ідлібі.

  • Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Берлін звинувачує Дамаск і Москву у воєнних злочинах у Сирії

    У Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку ввечері 27 лютого глава МЗС Німеччини Гайко Маас обвинуватив президента Сирії Башара Асада та його союзника Росію у скоєнні в Ідлібі воєнних злочинів. Дамаск і Москва зобов'язані захищати цивільне населення, але замість цього вони завдають ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по лікарнях та школах.

  • Дим піднімається від авіаудару в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Безладні бомбардування

    Велика кількість російських і сирійських повітряних та артилерійських обстрілів по таборах переміщених осіб, лікарнях та школах "свідчать про те, що вони не можуть бути випадковими", заявив речник Верховного комісара ООН з прав людини Руперт Колвілл. Цього року його відомство зафіксувало 299 загиблих серед цивільних осіб, більшість з яких загинули саме внаслідок дій уряду Сирії та його союзників.

  • Сирійська дитина в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Сирійські родини масово тікають з Ідлібу

    Башар Асад наполягає, що його війська борються з терористами. Однак, за словами координатора ООН з гуманітарних та надзвичайних питань Марка Лоукока, насильство, що вчиняється, спричиняє масові переселення цивільних, що можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Обличчям цих страждань стають діти.

  • Сирійські родини на вантажівці прямують в більш безпечні зони (11 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Найбільша масова втеча з часів Другої світової війни

    За даними ООН, тільки від початку грудня 2019 року через ескалацію бойових дій домівки в Ідлібі залишили майже 900 тисяч людей. 80 відсотків з них - жінки і діти. 300 тисяч цивільних втекли з охопленого насильством регіону від початку лютого. Це є найбільшою масовою втечею мирного населення з часів Другої світової війни.

  • Табір біженців у Сирії (13 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Смертельна температура

    За температури, яка досягає -7 градусів за Цельсієм у засніжених таборах для переміщених осіб поблизу кордонів Туреччини, уже загинули семеро дітей. Міжнародна організація "Врятуйте дітей" заявляє, що люди спалюють все підряд, щоб зігрітися. В організації попередили, що кількість загиблих може зрости.

  • Біженці в Ідлібі

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Дорога в нікуди

    25 лютого внаслідок авіаударів урядових військ по провінції Іліб загинули щонайменше 19 цивільних, серед яких 8 дітей. Війська Асада за підтримки російської авіації відновили контроль над містом Кафранбель, що є для них символічною перемогою, оскільки це місто одним з перших повстало проти Дамаска. У ці дні сирійські війська захопили 18 сіл та міст поблизу Кафранбеля. Люди вимушені тікати.

  • Чоловік сидить зі своїми дітьми перед піччю в імпровізованому таборі в Ідлібі, Сирія

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    В пошуках безпеки

    В ООН заявили, що "на даний момент жоден притулок не є безпечним", а табори для переміщених осіб переповнені людьми, які рятуються від насильства. Багато з них залишають і ці табори, щоб спробувати покинути небезпечну зону. ООН закликала створити гуманітарні коридори, щоб люди змогли втекти.

  • Сирійські сімї у таборі в місті Турманіні поблизу турецького кордону (14 лютого 2020 року)

    Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

    Немає виходу

    Між тим Туреччина закрила свої кордони, щоб запобігти подальшому притоку сирійців. Адже вона вже прийняла 3,5 мільйона біженців. Рішення закрити кордони залишає мешканців Ідлібу без шляху втечі.

    Автор: Олександр Куницький


DW.COM

Загострення в Ідлібі спричиняє гуманітарну катастрофу

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних з Ідлібу можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття. Останні події у фоторепортажі DW. (28.02.2020)  

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Докладно

Загострення в Ідлібі

Загострення в Ідлібі (фотогалерея)

В ООН заявляють, що масові переселення цивільних можуть призвести до найбільшої гуманітарної катастрофи 21 століття.  

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