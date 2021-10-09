Засуджені у Білорусі журналістки "Белсат" отримали Лейпцизьку премію за свободу ЗМІ

У Німеччині відбулася церемонія вручення Лейпцизької премії за свободу та майбутнє ЗМІ. Німецьку нагороду заочно отримали в п'ятницю, 8 жовтня, білоруські журналістки Катерина Бахвалова, яка працювала під псевдонімом Катерина Андрєєва, і Дар'я Чульцова. Обидві журналістки нині відбувають ув'язнення в колонії.

"Нашим присудженням премії ми вказуємо на нестабільну ситуацію з пресою в Білорусі загалом і, зокрема, на свавільне затримання та на нестерпні умови утримання наших лауреатів", - заявив під час церемонії директор Фонду підтримки ЗМІ, заснованого ощадкасою Sparkasse Leipzig, Штефан Зееґер (Stephan Seeger), повідомляє агенція KNA. Він закликав владу Білорусі негайно звільнити журналісток.

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Співробітниці польського телеканалу "Белсат" своєю роботою "дали можливість почути голос вільної журналістики в автократичному режимі", йдеться також у заяві фонду. За свою роботу 27-річна Бахвалова і 24-річна Чульцова "змушені були страждати від репресій режиму, як і багато інших" білорусів, відзначили у фонді.

Як наголошується в заяві, нагорода є "знаком підбадьорення всім співробітникам ЗМІ, а також діячам громадянського суспільства - не тільки в Білорусі". Грошова частина премія становить 10 тисяч євро кожному лауреату.

Лейпцизька премія за свободу ЗМІ

Лейпцизьку премію за свободу ЗМІ присуджують щорічно з 2001 року і вручають увечері 8 жовтня - напередодні річниці вирішальної демонстрації проти режиму в колишній НДР, яка відбулася 9 жовтня 1989 року.

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Катерина Андрєєва і Дар'я Чульцова були затримані 15 листопада 2020 року під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого білоруського активіста Романа Бондаренка. За версією слідства, через стрім, який журналістки вели з однієї із сусідніх висотних будівель, було зупинено рух транспорту, що призвело до збитків. Журналісток засудили до двох років позбавлення волі за звинуваченням в "організації і підготовці дій, що грубо порушують громадський порядок, або активну участь в них".