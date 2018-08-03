 Засуджено організаторку виборів Путіна у Криму | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.08.2018

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Новини

Засуджено організаторку виборів Путіна у Криму

В Україні засуджено до трьох років умовно Олену Одновол, яка була довіреною особою Володимира Путіна як кандидата в президенти Росії на виборах в анексованому Криму.

Олена Одновол організовувала вибори президента РФ в анексованому Криму

Олена Одновол організовувала вибори президента РФ в анексованому Криму

Деснянський районний суд Києва засудив до трьох років і трьох місяців позбавлення волі умовно Олену Одновол, яка була довіреною особою Володимира Путіна як кандидата в президенти Росії на виборах в анексованому РФ Криму. Про це у п'ятницю, 17 серпня, повідомила прокуратура Автономної Республіки Крим.

Вирок було ухвалено 16 серпня. Суд затвердив угоду про визнання провини, укладену прокурором з обвинувачуваною, яка була фундаторкою й керівницею кримського регіонального відділення всеросійського громадського руху "Волонтери перемоги" і учасницею заходів зі збору підписів у підтримку Путіна.

Одновол визнана винною у вчиненні злочину за статтею Кримінального кодексу щодо зазіхання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як зазначається на сайті прокуратури Криму, її засуджено до трьох років і трьох місяців позбавлення волі та звільнено від відбування покарання з випробувальним терміном 3 роки. Умовами укладання угоди є беззастережне визнання обвинувачуваною своєї провини у вчиненні злочину, активне сприяння розкриттю злочину, відсутність обставин, що обтяжують покарання.

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Ввечері 16 серпня Одновол вийшла із СІЗО, повідомив її адвокат Ігор Мокін у п'ятницю, 17 серпня, передає російська агенція ТАСС. За його словами, зараз вона перебуває у Херсоні. Адвокат зазначив, що поки вона залишиться на території України, оскільки вважається українською громадянкою.

Раніше уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова після телефонної розмови з українською омбудсменкою Людмилою Денісовою повідомила, що Одновол засуджено до трьох років умовного терміну. За її словами, Одновол визнала свою провину в скоєнні злочинів. Москалькова зазначила, що поки невідомо, де засуджена відбуватиме умовний термін покарання.

Олену Одновол затримали 23 квітня на пункті пропуску "Чонгар" у Херсонській області. За інформацією СБУ, вона брала участь у діяльності організації "Волонтери перемоги" на анексованому півострові, а також здійснювала діяльність, спрямовану на зміцнення окупаційного режиму, зокрема організувала пункти збирання підписів на підтримку Володимира Путіна як кандидата на виборах президента РФ, незаконно проведених в Криму 18 березня. 

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