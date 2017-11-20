 Засуджений у Білорусі український журналіст просить про помилування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2019

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Новини

Засуджений у Білорусі український журналіст просить про помилування

За повідомленням генеральної прокуратури Білорусі, прохання Павла Шаройка, засудженого за шпигунство, уже розглядає комісія, однак остаточне рішення відкладене.

Білорусь, кордон з Білоруссю

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство, подав прохання про помилування. Про це у вівторок, 25 червня, повідомив заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук.

"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук, слова якого наводить "Інтерфакс-Захід". Він додав, що "остаточне рішення відкладено до настання певних умов", але не пояснив, про які умови йдеться.

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КДБ Білорусі повідомив про затримання за шпигунство українського журналіста та оголошення персоною нон грата радника посольства України. У відповідь Київ вислав білоруського дипломата. (21.11.2017)

Україна, керуючись принципом взаємності, вислала білоруського дипломата у відповідь на оголошення Білоруссю українського дипломата персоною нон-ґрата. (21.11.2017)

Білоруська влада підозрює українського журналіста Павла Шаройка у шпигунстві, повідомив український посол в Білорусі Ігор Кизим. (18.11.2017)

Нагадаємо, про затримання журналіста "Українського радіо" Шаройка в Білорусі стало відомо 20 листопада 2017 року, а вже у лютому 2018 року суд засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Шаройко ніби визнав, що є полковником Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Комітет державної безпеки Білорусі вважає, що посада кореспондента слугувала Шаройку прикриттям.

У КДБ також повідомили, що діяльність Шаройка в Білорусі нібито координував співробітник ГУР під прикриттям Ігор Скворцов, який займав посаду радника посольства України в Білорусі. Самого Скворцова оголосили персоною нон-ґрата у Білорусі. 

ГУР МО України заперечило, що Павло Шаройко працює на нього, а також його причетність до створення агентурної мережі і проведення розвідувальної діяльності на території Білорусі. Водночас в управлінні розвідки заявили, що Шаройко у минулому служив у ГУР МО на посаді начальника прес-служби.

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