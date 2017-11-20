Засуджений у Білорусі український журналіст просить про помилування

Український журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі за шпигунство, подав прохання про помилування. Про це у вівторок, 25 червня, повідомив заступник генерального прокурора Білорусі Олексій Стук.

"Він подавав прохання про помилування. Комісія його розглядає", - сказав Стук, слова якого наводить "Інтерфакс-Захід". Він додав, що "остаточне рішення відкладено до настання певних умов", але не пояснив, про які умови йдеться.

Нагадаємо, про затримання журналіста "Українського радіо" Шаройка в Білорусі стало відомо 20 листопада 2017 року, а вже у лютому 2018 року суд засудив його до восьми років позбавлення волі за шпигунство. Шаройко ніби визнав, що є полковником Головного управління розвідки міністерства оборони України (ГУР МО). Комітет державної безпеки Білорусі вважає, що посада кореспондента слугувала Шаройку прикриттям.

У КДБ також повідомили, що діяльність Шаройка в Білорусі нібито координував співробітник ГУР під прикриттям Ігор Скворцов, який займав посаду радника посольства України в Білорусі. Самого Скворцова оголосили персоною нон-ґрата у Білорусі.

ГУР МО України заперечило, що Павло Шаройко працює на нього, а також його причетність до створення агентурної мережі і проведення розвідувальної діяльності на території Білорусі. Водночас в управлінні розвідки заявили, що Шаройко у минулому служив у ГУР МО на посаді начальника прес-служби.