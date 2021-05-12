Засуджений за геноцид у Сребрениці Караджич сидітиме у британській тюрмі

Міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб повідомив про готовність його країни розмістити в одній із своїх в'язниць колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, засудженого до довічного терміну за геноцид у Сребрениці. Відповідну заяву міністра британське зовнішньополітичне відомство поширило в середу, 12 травня.

"Великобританія погодилася, щоб Радована Караджича, засудженого за геноцид в Сребрениці, перевели в британську в'язницю для відбування терміну", - йдеться в заяві Рааба.

"Радован Караджич - один з небагатьох людей, визнаних винними в геноциді. На ньому лежить відповідальність за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці, а також він допомагав проводити облогу Сараєво з її безжальними нападами на цивільних осіб, - сказав британський міністр. - Ми маємо пишатися тим, що, починаючи з підтримки Великобританії в забезпеченні його арешту і закінчуючи тюремною камерою, в якій він зараз перебуває, Великобританія підтримувала 30-річне прагнення до правосуддя за ці жахливі злочини", - йдеться в заяві британського міністра.

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Нагадаємо, 2016 року Караджича визнали винним у скоєнні геноциду й засудили до 40 років в'язниці. Згодом він подав апеляцію, однак 2019 року Апеляційна палата міжнародного залишкового механізму для кримінальних трибуналів в Гаазі посилила вирок щодо Караджича, засудивши його до довічного терміну.

Утім, де саме Караджичу відбувати свій довічний термін, суд у Гаазі не вирішив. Колишнього лідера боснійських сербів повинна прийняти одна з країн, що уклали з ООН угоду про приведення у виконання вироків Міжнародного кримінального трибуналу. Великобританія належить до таких країн, уточнює інформагенція "Інтерфакс".

Караджича затримали в липні 2008 року в Белграді, а в жовтні наступного року над ним розпочався судовий процес.