 Засуджена за ДТП у Харкові Олена Зайцева подала апеляцію | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.03.2019

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Новини

Засуджена за ДТП у Харкові Олена Зайцева подала апеляцію

Засуджена за смертельну дорожно-транспортну пригоду в центрі Харкова Олена Зайцева змінила адвоката та подала апеляцію на вирок суду.

Засуджена за ДТП у Харкові Олена Зайцева подала апеляцію

Олена Зайцева, засуджена до 10 років позбавлення волі за дорожно-транспортну пригоду (ДТП) у центрі Харкова, унаслідок якої загинули шестеро осіб, та її новий адвокат Юлія Плетньова подали апеляційну скаргу на вирок суду першої інстанції. Про це повідомила прес-служба Київського районного суду Харкова у вівторок, 26 березня.

"26 березня 2019 року до Київського районного суду Харкова надійшла апеляційна скарга обвинуваченої Зайцевої О.О. та її захисника Плетньової Ю.В. на вирок Київського районного суду", - йдеться в повідомленні. Під час розгляду справи в суді першої інстанції Зайцеву захищали адвокати Юлія Козир та Євген Мельниченко. Вони більше не представлять її інтереси.

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Раніше апеляційну скаргу на вирок Київського райсуду подали інший обвинувачений у справі Геннадій Дронов та його адвокат Сергій Перепелиця.

Нагадаємо, що 18 жовтня 2017 року в Харкові автомобіль Lexus RX під керуванням Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під управлінням Дронова. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і скоїв наїзд на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці (4 дівчини і хлопець). Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

26 лютого 2019 року Київський райсуд Харкова визнав Дронова та Зайцеву винними і засудив обох до 10 років позбавлення волі та позбавлення права керувати транспортними засобами на 3 роки.

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