 Застарілий флот і нечесні судновласники: чому в Чорному морі гинуть моряки | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 10.01.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Україна

Застарілий флот і нечесні судновласники: чому в Чорному морі гинуть моряки

На судні VOLGO-BALT 214, що затонуло на початку січня в Чорному морі, загинула половина екіпажу. Правозахисники вказують, що подібні катастрофи трапляються щороку через використання застарілого флоту.

Cherson in der Ukraine (DW/I. Burdyga)

У понеділок, 7 січня, в Чорному морі за 150 кілометрів від турецького порту Самсун затонуло суховантажне судно VOLGO-BALT 214, яке везло вантаж вугілля з російського порту Азов. Турецькій береговій охороні вдалося врятувати лише сімох із 13 членів екіпажу. Загинули капітан судна та його старший помічник - обидва громадяни Азербайджану, а також четверо українців: другий помічник капітана Руслан Боднік, стариший інженер Ростислав В'язовський, електрик Володимир Овдієнко та моторист Дмитро Крепець.

10 січня вцілілих членів екіпажу, що всі є громадянами України, виписали з лікарні в Самсуні, в найближчі дні вони повернуться до дому, повідомив посол України в Туреччині Андрій Сибіга на своїй сторінці в соцмережі Twitter. DW з'ясовувала, що ж могло стати причиною загибелі моряків.

Роботодавець із "чорних списків"

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін днями повідомив, що МЗС має намір перевірити походження вантажу, що його перевозив VOLGO-BALT 214 - за інформацією українських  урядовців з порту Азов неодноразово експортувалося вугілля з непідконтрольних районів Донбасу.

Турецька компанія-судновласник уже потрапляла до чорного списку порушників українських законів через заходи в закриті порти анексованого Росією Криму

Турецька компанія-судновласник уже потрапляла до "чорного" списку порушників українських законів через заходи в закриті порти анексованого Росією Криму

Керівник моніторингової групи Азово-Чорноморського судноплавства громадської організації “Майдан закордонних справ” Андрій Клименко погоджується із цим припущенням, зазначаючи, що судно, яке нині ходить під панамським прапором, у 2014-2015 роках кілька разів заходило у закриті українською владою порти в анексованому Криму. За це власник судна, турецька компанія Orbital Ship Management вже потрапляла до "чорного" списку порушників українського морського законодавства.

Водночас в благодійному фонді допомоги морякам "Ассоль" зазначають, що судновласник перебуває і в їхньому власному "чорному списку" з 2015 року. "У них регулярно на два-три місяці затримують заробітну плату на борту. До того ж компанія кілька разів просто кидала судна в порту, не розрахувавшись з боргами перед командою та адміністрацією",- розповідає DW речник фонду Андрій Шевченко.

Чорноморський шторм для "Волго-Балта"

За попередніми даними турецької берегової охорони, VOLGO-BALT 214 не витримав удару бокової хвилі під час шторму і розламався навпіл. Як зазначає голова федерації морських профспілок України Максим Слюсаревський, різкі погіршення погодних умов в Чорному морі взимку трапляються часто. "На жаль, для місцевого застарілого флоту це призводить до катастроф буквально щороку", - зазначає він у розмові з DW.

DW.COM

Тепер Україна може перевіряти підозрілі судна в Чорному морі на відстані до 24 миль від кордонів своїх внутрішніх вод. Зона контролю збільшена вдвічі. (30.12.2018)

Чорне море стає не тільки небезпечним ареалом українсько-російського конфлікту. Воно є стиком інтересів НАТО та Росії. (30.11.2018)

За даними відкритого морського реєстру Equasis, VOLGO-BALT 214 був збудований ще 1978 року. Радянський типовий проект теплоходів "Волго-Балт" передбачав їхню експлуатацію за маршрутами “ріка-море”, але переважно у внутрішніх, прибережних водах. "Їхній проектний термін експлуатації становив 25 років, утім, вже після розпаду СРСР, коли цей флот розпродавали, реєстратори змінювали їхню класифікацію, як наслідок, вони досі поширені на сході Середземномор'я", - розповідає Максим Слюсаревський.

За даними реєстру Equasis, остання інспекція, яку VOLGO-BALT 214 пройшов у грудні в порту Азов, виявила сім порушень, серед яких проблеми з пожежною безпекою. Водночас Андрій Шевченко з фонду "Ассоль", посилаючись на власні джерела в порту Азов, стверджує, що за три дні до виходу екіпаж судна заварював пробоїну в корпусі. "На таких старих теплоходах постійно доводиться щось латати, - розповідає DW інспекторка Міжнародної спілки транспортних працівників (ITF) у Новоросійську Ольга Ананьїна, звертаючи увагу, що в екіпажі VOLGO-BALT 214 постійно перебувало двоє електрозварювальників.

"Жабодави" у "морі ганьби"

"Волго-Балти", а також теплоходи наступного типового проекту "Волго-Дон" на сленгу українських та російських моряків називають "жабодавами". "Власниками такого застарілого флоту є переважно українці, росіяни, болгари та турки, які ховаються за офшорними компаніями та "зручними" прапорами на кшталт панамського, постійно змінюючи реєстрацію через борги перед портами та екіпажем”,-  розповідає Максим Слюсаревський.

Чорноморський регіон та Східне Середземномор'я називають одними з найаварійніших в світі регіонів судноплавства

Чорноморський регіон та Східне Середземномор'я називають одними з найаварійніших в світі регіонів судноплавства

Андрій Шевченко розповідає, що працювати на них на чорноморських маршрутах йдуть або початківці, або ж навпаки - моряки, які вже завершують кар'єру. "VOLGO-BALT 199, VOLGO-BALT 23, Vera, Geroi Arsenala", - перелічує він найбільш відомі катастрофи у Чорному морі.

За статистикою міжнародного класифікаційного товариства Lloyd's Register, оприлюдненою ще 2016 року, Чорноморський регіон та Східне Середземномор'я називалися одними з найаварійніших в світі регіонів судноплавства, поступаючись лише морям Тихоокеанського басейну. За 2006-2015 роки там затонули 162 судна.

Через застарілий флот, невиплату заробітної плати та випадки, коли судновласники просто залишали судна в порту із боргами, Міжнародна спілка транспортних працівників у 2013-2015 роках проводила у країнах Чорноморського басейну навіть окрему інформаційно-інспекційну кампанію "Море ганьби". "На жаль, ми не досягли якихось суттєвих результатів, хоча кількість аварій трохи знизилась”,- визнає Ольга Ананьїна.

Морські профспілки та організації допомоги морякам вважають, що боротися із судновласниками мали б державні інспекції та класифікаційні товариства, знімаючи з експлуатації застарілі теплоходи. В відділі нагляду за флотом держпідприємства "Український регістр судноплавства" відмовились називати DW кількість суден із ризикованим терміном експлуатації понад 20 років. За даними ITF, таких у Чорноморському басейні ходить більше тисячі, або майже половина від усього флоту.

Дивитись відео 02:07
Now live
02:07 хв

Пластикове сміття у Чорному морі: болгарські віндсерфінгісти б'ють на сполох (17.08.2018)

Аудіо й відео до теми

Пластикове сміття у Чорному морі: болгарські віндсерфінгісти б'ють на сполох (17.08.2018)  

Реклама

Докладно

Cherson in der Ukraine (DW/I. Burdyga)

Чому в Чорному морі гинуть моряки

На затонулому в Чорному морі судні в січні загинули українські моряки. Правозахисники вказують на застарілий флот. 

навчання у США, студенти у США

Студенти у США можуть спричинити наступну фінансову кризу

Студенти у США ще ніколи не набирали стільки кредитів на навчання, як нині. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  