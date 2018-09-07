"Заручники Путіна": як у Брюсселі дивилися фільм про українських в'язнів в Росії

За п'ять років анексії Криму та війни на Донбасі список українців, яких Росія, на думку Києва, утримує за ґратами за політичними мотивами, став довгим. Хоча подекуди в'язнів і відпускали, частіше він поповнювався новими прізвищами.

У Європарламенті намагаються регулярно привертати увагу до цього питання. Євродепутати ухвалили не одну резолюцію з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів у РФ і в Криму. У кінці 2018-го вони присудили режисеру Олегу Сенцову премію Сахарова.

Євродепутат Марк Демесмакер (у центрі) відкриває показ фільму "Заручники Путіна" в Європарламенті

Фільм, від якого відбирає мову

Цим євродепутати не обмежуються. 19 березня у Європарламенті в Брюсселі показали документальний фільм "Заручники Путіна: українські політв'язні Кремля", який вийшов 2019 року. Режисерами є поляки Пьотр Маліновські та Божидар Пайонк, а продюсером виступила Аля Шандра, головна редакторка видання Euromaidan Press.

У стрічці розповідають історії кількох українців, яких у Києві називають політв'язнями. Євгена Панова, ветерана АТО з Енергодара, який їздив до Криму волонтером, де його затримали та засудили за начебто підготовку диверсії. Студента Павла Гриба, який поїхав до Білорусі зустрітися з дівчиною, але його там захопили співробітники ФСБ Росії. Кримського татарина Мустафу Дегерменджі протримали два роки в ув'язненні за те, що він брав участь у мітингу в кінці лютого 2014 року в Сімферополі. Одразу після того, як його відпустили під домашній арешт, російська влада затримала його батька Бакіра.

Євродепутат з фракції "Європейські консерватори та реформісти" Марк Демесмакер, який організував показ, пообіцяв перед його початком, що стрічка нікого не залишить байдужим. І справді, історії, які розповідали родичі та адвокати цих ув'язнених, раз у раз змушували завмирати глядачів, а у підсумку довго аплодувати. "Цей фільм відбирає мені мову", - зізналася DW євродепутатка від фракції Зелених Ребекка Гармс (Rebecca Harms). Вона переконана, що у світі повинні більше дізнатися про страждання українців у російських в'язницях. "Ще мене вразили страждання матерів, батьків, сестер, братів, друзів кожного з цих політв'язнів. Путін спричинив надзвичайно багато страждань тим, що захопив цих заручників", - каже євродепутатка. Вона, а також Яромір Штетіна з Європейської народної партії, долучилися до організації показу стрічки.

Схожі емоції були і у Демесмакера. "Мені перехоплює подих, коли я бачу ці особисті історії живих людей, страждання їхні та їхніх родичів", - розповів бельгійський євродепутат DW, не знаючи, що практично те саме казала і його колега з Німеччини.

"Я почуваюся безсилим"

Найбільше Ребекку Гармс вразила історія ще одного героя фільму, Геннадія Афанасьєва. Він є одним з небагатьох героїв стрічки, кого випустили на волю. Афанасьєв був одним з ключових свідків у справі Сенцова та Олександра Кольченка в Криму. У фільмі він докладно розповів про катування. А саме, на нього одягали протигаз та перекривали отвір для потрапляння повітря. "Я не міг дихати. Коли вони побачили, що я втрачаю свідомість, то вони запустили всередину газ, від чого я почав блювати. Вони підняли шланг протигазу вгору, і я почав задихатися від власного блювотиння. Я був настільки змученим, що погодився все підписати", - розповів він. Згодом Афанасьєву пропускали струм через його геніталії, після чого він дав свідчення проти Сенцова та Кольченка. Уже на суді Афанасьєв відмовився від усіх свідчень, заявивши, що дав їх під тиском. "Сфабриковані докази, тортури, недопущення до медичної допомоги, що також є тортурами, - все це змушує мене почуватися безсилим, бо не так багато ти можеш зробити, бо розумієш, з яким режимом ми маємо справу", - зазначив Демесмакер.

Батько Павла Гриба Ігор

На що сподіваються родичі

До Брюсселя також приїхали батьки двох ув'язнених. Ігор Гриб зазначив, що у його сина Павла синдром портальної гіпертензії, це невиліковна хвороба кровоносної системи. "Павлу необхідна термінова операція, яка не вилікує, але дасть можливість жити далі. Якщо терміново не зробити хірургічне втручання, у Павла відкриється внутрішня кровотеча, він стече кров'ю та помре", - з якимось фаталізмом розповідав Гриб.

За його словами, більше року російська влада не дозволяла передавати Павлу ліки, необхідні для його підтримки. "Стан його погіршується. На чотирьох останніх судових засіданнях підряд суд викликав швидку. Швидка приїжджала, давала знеболювальне, і суд продовжував (...) Павло скаржиться на сильні болі у голові, у животі, тремтіння рук, порушення координації", - розповів батько.

Ігор очікує судового вироку вже наступного тижня. При цьому він не має жодних сподівань на виправдання. "У нас немає ніяких ілюзій, що суд поставиться адекватним чином, що побачить, що там все сфальсифіковано (...) Вирок буде, і він буде обвинувальний", - каже Гриб. Його єдине сподівання на те, що згодом Кремль під міжнародним тиском погодиться на обмін українців на громадян РФ.

Батько Василя Сороки Віктор

Більше надії у Віктора Сороки, батька офіцера СБУ Василя Сороки, одного з 24 військових, яких Росія захопила біля Керченської протоки у листопаді минулого року. У РФ їх судять за "незаконний перетин кордону", а Україна називає військовополоненими. "Надія завжди є, їх все одно звільнять", - говорить Віктор. Його сину 18 березня зробили операцію. Про те, як вона пройшла, він нічого не знає. Лише уточнив, що обстеження виявили уламки у кістці та у м'яких тканинах. "За 115 днів, відколи син перебуває у полоні, у нас ніяких контактів, ніяких телефонних дзвінків не було, зустрічі забороняють", - розповів Віктор, додавши, що листуватися при цьому дозволяють.

Санкції за порушення прав людини

Під час обговорення фільму координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак зауважила, що тоді як у фільмі говориться про 70 політв'язнів, після виходу стрічки були затримані за політичними мотивами ще троє кримських татар. Слід зауважити, що не лише українська сторона говорить про цих людей як про політв'язнів. Резолюція Європарламенту минулого червня містила список політв'язнів. Також облік затриманих за політичними мотивами веде російська правозахисна організація "Меморіал". До цієї цифри 73 не входять ні 24 моряки, ні 118 осіб, утримуваних на непідконтрольних Києву територіях Донбасу.

Хоча Демесмакер подекуди і почувається безсилим, він вважає санкції тією мовою, яку розуміє Путін. Тому він сподівається, що і після виборів до Європарламенту в травні вдасться зберегти наявні санкції, а може і посилити їх. Крім того, Демесмакер підтримав висловлену Алею Шандрою ідею створення міжнародної платформи, яка би опікувалася питанням політв'язнів.

Зі свого боку, Ребекка Гармс упевнена, що ефективним буде запровадити на рівні ЄС режим санкцій за порушення прав людини. Минулого тижня Європарламент закликав Раду ЄС створити такий режим. "Від санкцій не слід відмовлятися, санкції ніколи швидко не діють", - додає Гармс.

Українські політв'язні в Росії Павло Гриб 20-річний Павло Гриб зник у серпні 2017 року у білоруському Гомелі, куди він попрямував на зустріч із дівчиною, з якою спілкувався в соцмережах. Згодом стало відомо, що хлопець опинився у слідчому ізоляторі Краснодара у РФ. Його звинувачують у тероризмі. Тоді ж його адвокатеса заявила, що Павла викрали співробітники ФСБ.

Українські політв'язні в Росії Олег Сенцов Українського кінорежисера затримали у Сімферополі навесні 2014 року й звинуватили в створенні терористичної організації і підготовці терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 20 років колонії суворого режиму. Вину не визнає та заявляє, що піддавався тортурам. 14 травня 2018 року оголосив голодування з вимогою відпустити всіх українців, яких утримують в РФ.

Українські політв'язні в Росії Олександр Кольченко 27-річний кримчанин теж є фігурантом "справи Сенцова". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі й закинули йому участь у терористичній організації та підготовку терактів у Криму. Північно-Кавказький військовий суд у Ростові засудив його до 10 років позбавлення волі. Свою вину, як і Олег Сенцов, він не визнав. Ув'язнення Олександр Кольченко відбуває у Челябінській області.

Українські політв'язні в Росії Олексій Чирній Історичний реконструктор з Криму Олексій Чирній є четвертим фігурантом у справі "кримських терористів". Його затримали в травні 2014 року в Сімферополі. Він єдиний, хто визнав свою провину в цій справі і дав свідчення проти Сенцова. Військовий суд у Ростові засудив його до 7 років позбавлення волі. За даними адвокатів, з липня 2017 року відбуває покарання у колонії у Ростовській області.

Українські політв'язні в Росії Сергій Литвинов 34-річного жителя Луганської області, учасника АТО Сергія Литвинова затримали влітку 2014-го у Ростові. Його звинувачували в розстрілі "30 невстановлених чоловіків" і зґвалтуванні й убивстві 8 жінок з мотивів політичної ненависті. Потім його справу перекваліфікували і суд у Ростовський області засудив його до 8,5 року колонії за розбій. Відбуває покарання у колонії суворого режиму під Магаданом.

Українські політв'язні в Росії Микола Карпюк 53-річний Микола Карпюк - житель Рівненської області, якого затримали в березні 2014-го за невідомих обставин. Його звинуватили в участі в бойових діях проти російських військових у Чечні в 1994-1995 роках. Карпюк заявляв, що до нього застосовували тортури. У травні 2016-го засуджений до 22,5 року ув'язнення, відбуває покарання у в'язниці для особливо небезпечних злочинців "Владимирський централ".

Українські політв'язні в Росії Станіслав Клих Клиха затримали в серпні 2014 року у Росії за тими ж звинуваченнями, що й Карпюка: участь у бойових діях у Чечні та вбивство російських військових. За словами адвокатів, під час процесу до нього застосовували тортури і психотропні речовини. Засуджений у 2016-му до 20 років суворого режиму. З колонії його час від часу переводять до тюремної психлікарні.

Українські політв'язні в Росії Володимир Балух 4 серпня 2017 року підконтрольний РФ суд в анексованому Криму засудив до 3,7 року позбавлення волі українця Балуха, відомого вивішенням у с. Серебрянка українського прапора та таблички "вулиця Героїв Небесної Сотні". Звинуватили його у начебто незаконному придбанні та зберіганні боєприпасів і вибухівки. У липні 2018-го засуджений також за дезорганізацію роботи ізолятора загалом до 5 років колонії.

Українські політв'язні в Росії Роман Сущенко Кореспондента української інформагенції "Укрінформ" Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня 2016 року під час поїздки до брата, який проживає у Москві. 4 червня 2018 року Сущенка засудили до 12 років колонії суворого режиму за шпигунство. Процес проходив у закритому режимі. Міжнародні журналістські організації закликають звільнити Сущенка.

Українські політв'язні в Росії Олександр Костенко Після анексії Криму колишнього українського міліціонера з Сімферополя Олександра Костенка звинуватили у спричиненні шкоди "беркутівцю" під час масових протестів у Києві у лютому 2014 року. Контрольований Росією суд у Сімферополі засудив його до понад 4 років позбавлення волі, після апеляцій строк знижений до 3 років 11 місяців. Відбуває покарання у колонії Кірово-Чепецька.

Українські політв'язні в Росії Геннадій Афанасьєв Затриманий у Сімферополі в травні 2014-го. Військовий суд у Ростові засудив 26-річного кримського активіста до 7 років тюрми за звинуваченням в участі у "терористичному угрупованні Олега Сенцова". Свою провину він визнав, але пізніше заявив, що свідчення дав під тортурами. 14 червня 2016 року Путін помилував Афанасьєва, і його передали Україні. Він подав позов до ЄСПЛ на російське правосуддя.

Українські політв'язні в Росії Юрій Солошенко 75-річного пенсіонера з Полтави затримали влітку 2014-го в Москві. Його звинуватили в шпигунстві. Московський міський суд засудив його до 6 років колонії суворого режиму. Справа Солошенка, який не визнавав вину, розглядалася в режимі секретності. Після майже двох років ув'язнення його помилувано указом Путіна. Солошенко повернувся до України. Помер у квітні 2018 року.

Українські політв'язні в Росії Надія Савченко У травні 2014-го льотчиця потрапила в полон на Луганщині, вивезена до Росії, де була засуджена до 22 років в'язниці за вбивство російських журналістів за попередньою змовою та в замаху на вбивство й незаконний перетин кордону РФ. У 2016-му після помилування Путіним Савченко передали Україні. Наразі вона - депутатка Ради, однак заарештована у березні 2018-го за звинуваченням у підготовці теракту.

Українські політв'язні в Росії Ільмі Умеров У квітні 2016 року заступника голови Меджлісу затримали співробітники ФСБ в Бахчисараї. 27 вересня 2017 року суд в анексованому Криму засудив Умерова до двох років ув'язнення за "заклики до порушення територіальної цілісності РФ". Умеров вважає кримінальне провадження проти себе політично мотивованим. Місяцем пізніше Росія передала Ільмі Умерова Туреччині, звідки він повернувся в Україну.

Українські політв'язні в Росії Ахтем Чийгоз 11 вересня 2017 російський суд в анексованому Росією Криму засудив Ахтема Чийгоза до 8 років колонії суворого режиму за звинуваченнями в організації масових заворушень поблизу будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі у лютому 2014 року. Наприкінці жовтня Москва передала його разом із Умеровим Анкарі, звідки вони повернулися до Києва. Автор: Анастасія Магазова, Наталія Мехед, Данило Білик

