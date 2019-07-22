 Заробітчанство в Італії чи скромне життя вдома? (відео) | Новини й аналітика про Німеччину, Україну, Європу та світ | DW | 23.07.2019

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Заробітчанство в Італії чи скромне життя вдома? (відео)

Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС студентам. День народження Євросоюзу: чому це так важливо. Купити нерухомість на Кіпрі й отримати "золотий" паспорт ЄС. Дружити будинками: поляки купують нерухомість у ФРН.

Італія - не лише популярний напрямок для туристів, але й одна з Мекк для заробітчан

Італія - не лише популярний напрямок для туристів, але й одна з Мекк для заробітчан

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською".  Сьогодні - з такими темами:

00'32'' Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС для студентів.
05'23'' День народження Євросоюзу: як це було і чому так важливо.
07'34'' Нелегальні заробітчани в Італії: менше шансів, більше ризиків.
11'48'' Оборудка мрії: купити нерухомість на Кіпрі та отримати "золотий" паспорт ЄС.  
15'42'' Фактор стресу для заробітчан зі Східної Європи: хто збиратиме полуницю у Шотландії після Brexit? 
20'13'' Дружити будинками: поляки дедалі частіше купують дешеву нерухомість у Східній Німеччині.

DW.COM

Європа відмовляється від хутра, а Україна? (відео)

Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України. (29.01.2019)  

360 градусів: "Європа-парк" - найбільший парк розваг Німеччини (відео)

Понад 100 атракціонів та майже цілодобова шоу-програма – це найбільший у Німеччині парк дозвілля "Європа-парк". Випробуйте найкрутіші розваги, скориставшись відео 360 градусів. (11.12.2017)  

Італія, Верона: хто відповідає на листи шекспірівській Джульєтті - "Європа у фокусі" (відео)

Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)  

Дешева нерухомість у Туреччині - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться у тижневику DW "Європа у фокусі" про розслідування щодо воєнних злочинців в ЄС, надії контрабандистів на Brexit, екологічну ініціативу на Балтійському морі й співи для сиру зі Швейцарії. (09.07.2019)  

Посилання в інтернеті

Подарунок ЄС студентам

День народження Римського договору

Заробітчани в Римі

"Золоті паспорти" Кіпра

Brexit загрожує збирачам полуниці у Шотландії

Поляки у Східній Німеччині

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Нелегальні заробітчани в Італії: менше шансів, більше ризиків - "Європа у фокусі" (22.07.2019) 22.07.2019

Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС для студентів. День народження Євросоюзу: чому це так важливо. Нелегальні заробітчани в Італії: менше шансів, більше ризиків. Оборудка мрії: купити нерухомість на Кіпрі й отримати "золотий" паспорт ЄС. Фактор стресу для заробітчан зі Східної Європи: хто збиратиме полуницю у Шотландії після Brexit? Дружити будинками: поляки купують німецьку нерухомість.