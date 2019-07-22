Заробітчанство в Італії чи скромне життя вдома? (відео)

Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС студентам. День народження Євросоюзу: чому це так важливо. Купити нерухомість на Кіпрі й отримати "золотий" паспорт ЄС. Дружити будинками: поляки купують нерухомість у ФРН.
"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
00'32'' Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС для студентів.
05'23'' День народження Євросоюзу: як це було і чому так важливо.
07'34'' Нелегальні заробітчани в Італії: менше шансів, більше ризиків.
11'48'' Оборудка мрії: купити нерухомість на Кіпрі та отримати "золотий" паспорт ЄС.
15'42'' Фактор стресу для заробітчан зі Східної Європи: хто збиратиме полуницю у Шотландії після Brexit?
20'13'' Дружити будинками: поляки дедалі частіше купують дешеву нерухомість у Східній Німеччині.
Понад 600 тисяч - саме стільки тварин щороку вбивають на українських хутрових фермах. І це число може збільшитися, якщо через суворі заборони європейські хутровики перенесуть свій бізнес до України. (29.01.2019)
Понад 100 атракціонів та майже цілодобова шоу-програма – це найбільший у Німеччині парк дозвілля "Європа-парк". Випробуйте найкрутіші розваги, скориставшись відео 360 градусів. (11.12.2017)
Що Володимир Зеленський може запропонувати мешканцям окупованих територій і чому Еммануель Макрон хоче закрити елітний університет, в якому сам навчався? Про це та інше дивіться у тижневику "Європа у фокусі". (15.07.2019)