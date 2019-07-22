Заробітчанство в Італії чи скромне життя вдома? (відео)

"Європа у фокусі". Дивіться європейський тижневик щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

00'32'' Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС для студентів.

05'23'' День народження Євросоюзу: як це було і чому так важливо.

07'34'' Нелегальні заробітчани в Італії: менше шансів, більше ризиків.

11'48'' Оборудка мрії: купити нерухомість на Кіпрі та отримати "золотий" паспорт ЄС.

15'42'' Фактор стресу для заробітчан зі Східної Європи: хто збиратиме полуницю у Шотландії після Brexit?

20'13'' Дружити будинками: поляки дедалі частіше купують дешеву нерухомість у Східній Німеччині.