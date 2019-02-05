Заробітчани у 2018 році переказали до України рекордну кількість грошей

Україна є найбільшим реципієнтом міжнародних переказів в регіоні Європи та Центральної Азії, отримавши у 2018 році рекордні 14 мільярдів доларів США. Такі дані у понеділок, 8 квітня, оприлюднив Світовий банк. У повідомленні зазначається, що показники переказів в Україну є на 19 відсотків вищими за показники попереднього року та складають 11,4 відсотка ВВП країни.

Збільшення коштів, переказаних цьогоріч в Україну, у Світовому банку пояснюють, зокрема, зростанням попиту на іноземних працівників у сусідніх країнах. Левова частка переказів в Україну надходить із Польщі. З майже п'яти мільйонів українських заробітчан по всьому світові, понад 1,2 мільйона українців заміщують місцевих працівників у Польщі, які, в свою чергу, емігрували до Західної Європи.

Дивитись відео 05:48 Поділитись "Тато по Viber": українські заробітчани їдуть у Польщу замість Росії (09.01.2019) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3BEOn "Тато по Viber": українські заробітчани їдуть у Польщу замість Росії (09.01.2019)

Традиційними сферами зайнятості для іноземних працівників у Польщі є сільське господарство та будівництво, але стабільно зростає й кількість кваліфікованих працівників, наприклад, лікарів та IT-спеціалістів.

Іншими країнами, з яких Україна отримала найбільше грошових переказів від заробітчан у 2018-му, стали Російська Федерація, США та Чехія.

За даними Світового банку, у 2005 році Україна отримала переказів на 2,4 мільярда доларів США, у 2010-му - на 6,5 мільярда доларів США, а у 2015-му - майже на 8,5 мільярда доларів США

Світовий тренд

Загалом, за даними Світового банку, мігранти офіційно переказали 529 мільярдів доларів США в країни з низьким та середнім рівнем доходу у 2018 році. Це на 9,6 відсотка більше, ніж у 2017 році, коли загальний обсяг переказів складав 483 мільярди доларів США.

Загальне зростання переказів банк пов'язують з покращенням ситуації на ринку праці та зміцненням економіки США в цілому, а також зростанням обсягів зовнішніх переказів з країн Перської затоки та Росії. За винятком Китаю, сума переказів в країни з низьким та середнім рівнем доходів є суттєво більшою, ніж обсяги прямих іноземних інвестицій в цих країнах.

В цілому, з урахуванням переказів до країн з високим рівнем доходів, іноземні працівники у 2018 році переказали 689 мільярдів доларів США, а в 2017 - 633 мільярди доларів США. Основними отримувачами переказів від трудових мігрантів у 2018 році стали Індія, Китай, Мексика, Філіппіни та Єгипет.