Заробітчани повернулися: чи дослухаються вони до заклику Зеленського? (відео)

Через пандемію коронавірусу в Україну повернулися сотні тисяч громадян, які працювали за кордоном. Для багатьох заробітчан вимушене повернення стало проблемою: вони бояться залишитися в Україні без роботи і зарплати.
За оцінками експертів, через пандемію коронавірусу в Україну повернулися до 300 тисяч заробітчан. Президент Володимир Зеленський у недавньому відеозверненні висловив надію, що вони і після карантину залишаться на батьківщині. Натомість експерти з міжнародного працевлаштування вважають, що забезпечити роботою сотні тисяч людей, багато з яких не мають відповідної кваліфікації, - нереально. Ось історії українських заробітчан, які повернулися з Польщі, Італії та Німеччини.
Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців? (13.03.2020)
Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)