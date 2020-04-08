 Заробітчани повернулися: чи дослухаються вони до заклику Зеленського? (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 14.04.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Політика й суспільство

Заробітчани повернулися: чи дослухаються вони до заклику Зеленського? (відео)

Через пандемію коронавірусу в Україну повернулися сотні тисяч громадян, які працювали за кордоном. Для багатьох заробітчан вимушене повернення стало проблемою: вони бояться залишитися в Україні без роботи і зарплати.

Українські заробітчани повертаються в Україну

Українські заробітчани повертаються в Україну

За оцінками експертів, через пандемію коронавірусу в Україну повернулися до 300 тисяч заробітчан. Президент Володимир Зеленський у недавньому відеозверненні висловив надію, що вони і після карантину залишаться на батьківщині. Натомість експерти з міжнародного працевлаштування вважають, що забезпечити роботою сотні тисяч людей, багато з яких не мають відповідної кваліфікації, - нереально. Ось історії українських заробітчан, які повернулися з Польщі, Італії та Німеччини.

DW.COM

Як коронавірус вдарить по кишені українця? (відео)

Курс гривні, повернення в Україну заробітчан з Італії та інших країн ЄС, скорочення робочих місць. Як паніка навколо коронавірусу та початок економічної кризи у світі може вплинути на гаманці українців? (13.03.2020)  

Українські заробітчани на карантині: кому можуть спростити в'їзд до ЄС (відео)

Через коронавірус та закриті кордони фермерам у ЄС бракує сезонних заробітчан. Європейська комісія рекомендувала урядам ЄС спростити для них перетин кордону з дотриманням епідеміологічних приписів. (02.04.2020)  

Заробітчанство в Італії чи скромне життя вдома? (відео)

Безкоштовні подорожі по Європі: подарунок ЄС студентам. День народження Євросоюзу: чому це так важливо. Купити нерухомість на Кіпрі й отримати "золотий" паспорт ЄС. Дружити будинками: поляки купують нерухомість у ФРН. (23.07.2019)  

Також за темою

Заробітчани, які повернулися в Україну через коронавірус, хочуть назад (08.04.2020) 08.04.2020

Через пандемію коронавірусу в Україну повернулися сотні тисяч громадян, які працювали за кордоном. Для багатьох заробітчан вимушене повернення стало великою проблемою - на батьківщині вони бояться залишитися без засобів для існування.

Реклама

Докладно

Боротьба з COVID-19 в Україні: сподівання на волонтерський рух

COVID-19 в Україні

Для боротьби з епідемією активісти в українській столиці об'єднались у "Київський волонтерський штаб".  

Деякі кафе роблять ставку на концепцію to go, але вона не здатна покрити всі витрати

Як кав'ярні у Німеччині виживають у часи карантину (відео)

Більшість кафе у Німеччині закриті через коронавірус. Однак деякі кав’ярні працюють й далі в умовах карантину. Як саме?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  