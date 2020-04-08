Заробітчани повернулися: чи дослухаються вони до заклику Зеленського? (відео)

За оцінками експертів, через пандемію коронавірусу в Україну повернулися до 300 тисяч заробітчан. Президент Володимир Зеленський у недавньому відеозверненні висловив надію, що вони і після карантину залишаться на батьківщині. Натомість експерти з міжнародного працевлаштування вважають, що забезпечити роботою сотні тисяч людей, багато з яких не мають відповідної кваліфікації, - нереально. Ось історії українських заробітчан, які повернулися з Польщі, Італії та Німеччини.