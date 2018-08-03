Заробітчани з України: плюси і мінуси для економіки (відео)

Масштаби трудової міграції з України досягли загрозливого рівня для економіки. Про це написав у Facebook голова Ради Національного банку України Богдан Данилишин. Так, за даними НБУ, ще на початку цього року частка мігрантів у населенні віком від п'ятнадцяти до сімдесяти років становила вісім відсотків. Торік найбільше українці виїжджали на заробітки до Польщі, Росії, Італії та Чехії. Найчастіше працюють на сезонних роботах у сільському господарстві, на будівництві чи ремонтних роботах, а також у сфері послуг, ресторанному чи готельному бізнесі. Які плюси і мінуси для України це має? Дивіться у відео:



