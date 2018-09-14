 Запізніла хімічна реакція: чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом? | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 16.09.2018

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Україна

Запізніла хімічна реакція: чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Де-факто влада анексованого Криму оголосила в Армянську надзвичайну ситуацію через забруднення повітря викидами заводу "Кримський титан" і подовжила шкільні канікули. Скарги на здоров'я місцевих мешканців не вщухають.

Труби заводу Кримський титан, 4 вересня

Труби заводу "Кримський титан", 4 вересня

Уже третій день поспіль у місті Армянську на півночі Криму триває надзвичайна ситуація, запроваджена де-факто владою анексованого Росією півострова. Причиною стало нове погіршення ситуації із забрудненням повітря, про яке місцеві мешканці заговорили три тижні тому.

У п'ятницю, 14 вересня, кримське управління "Росспоживнагляду" зафіксувало у сусідньому з Армянськом селищі Перекоп перевищення в повітрі допустимих норм сірчаного ангідриду та хлороводню у 9-10 разів. "Утім, ризиків гострого впливу речовин на здоров'я населення немає", - цитує керівницю управління "Росспоживнагляду" Наталю Пеньковську російське державне інформаційне агентство "РИА Крым". В прес-службі підконтрольного Росії "міністерства охорони здоров'я Криму" також запевняють, що жодного випадку хімічного отруєння в Армянську не зафіксовано. А в "МНС Криму" ввечері суботи, 15 вересня, повідомили про те, що "ситуація стабільна, загрози населенню Криму немає", цитує "РИА Новости".

Скарги городян тривають

Попри це городяни скаржаться на проблеми з диханням, алергічні реакції, головний біль та дивний масний наліт, що вкрив усі металеві поверхні ще від 24 серпня. Джерелом забруднення відтоді вважають хімічний завод "Кримський титан", що розташований на адмінмежі між Херсонською областю і Кримом, але фактично керується з Армянська. Найчастіше лунає версія про випаровування сірчаної кислоти із відкритого резервуара заводу, пересохлого впродовж спекотних літніх місяців.

Завод Кримський титан

Пересохлий кислотинй резервуар заводи "Кримський титан" вважають головним джерелом забруднення

Через оголошену надзвичайну ситуацію у навчальних закладах півночі Криму знову подовжили літні канікули - місцеві діти ще від початку вересня евакуйовані у санаторії на південному березі півострова. В Армянську навіть перенесли святкування дня міста - замість цього городяни зібрались в суботу під міською радою із вимогами запустити в місті пересувні лабораторії для діагностики отруєння в населення, збільшити кількість бригад для прибирання міста, та головне порушити питання виплати компенсації за пошкоджене майно та здоров'я.

Проїзд відкрито

Тим часом в суботу зранку керівництво української Держприкордонслужби відкрило проїзд через два західні пункти пропуску через адмінмежу з Кримом - "Каланчак" і "Чаплинка". Розташовані за 11 кілометрів від Армянська пункти пропуску не працювали тиждень - це рекорд від часу їхнього запровадження після анексії півострова 2014 року. 

За тиждень з боку Криму пропустили лише з півсотні громадян. Усім іншим, а зазвичай, за даними прикордонників, щодня межу із півостровом перетинає близько 10 тисяч осіб, довелося користуватись східним пунктом "Чонгар". Між цими пунктами - понад 150 кілометрів дороги.

Адмінмежа з Кримом

КПВВ "Каланчак" (архівне фото) не працював тиждень

З боку української влади чи не найпершою почала фіксувати забруднення повітря саме Держприкордонслужба. Перед закриттям пунктів пропуску до лікарів із скаргами на погіршення стану здоров'я звернулись понад 60 прикордонників. "У разі погіршення ситуації і нових скарг на хімічні викиди ми готові знову закрити "кордон", - розповів DW прес-офіцер херсонського прикордонного загону Іван Шевцов, - та поки що повітря помітно чистіше".

"І птиця дохне"

З початку тижня труби заводу "Кримський титан", які добре видно із селища Преображенка Херсонської області, вже справді не димлять, розповіли DW місцеві мешканці. Але коли з півдня дує вітер, то час від часу й досі "дере у горлі і паморочиться голова". "І птиця дохне”, - бідкається місцева підприємиця Степаніда Мєзіна, в якої ще на початку тижня за один вечір з невідомих причин пропало 13 індиків.

Державна екологічна інспекція України й досі вивчає характер забруднення на півдні Херсонської області. Згідно з результатами проб ґрунту, за останні два тижні там справді фіксується підвищення в півтора-два рази вмісту сульфатів порівняно з кінцем серпня.

Щодо причин забруднення повітря, українські та підконтрольні Росії правоохоронці в Криму ведуть розслідування по обидва боки адміністративної межі. Тож, через політичний резонанс події, версії сторін дедалі перетворюються на взаємні звинувачення.

DW.COM

За два тижні міста і села довкола "Кримського титану" спорожніли, а причини і наслідки забруднення повітря досі невідомі. (09.09.2018)

Українські прикордонники знову відкрили КП "Каланчак" і "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом, закриті через забруднення повітря "Кримським титаном". Тим часом повідомляється про погіршення екологічної ситуації в Армянську. (15.09.2018)

Через пункти пропуску "Каланчак" та "Чаплинка" дозволяють лише екстрений виїзд з території окупованого Криму. (12.09.2018)

В управлінні Нацполіції України в Криму навіть припустили, що Росія могла навмисно забруднювати повітря "для дестабілізації обстановки" на півдні України. (11.09.2018)

Українські правозахисники закликають жителів Армянська документувати отруєння шкідливими речовинами з заводу "Кримський титан". Зібрані дані можуть стати доказами для міжнародних судів. (13.09.2018)

Згідно з заявою кримського управління поліції, розташованого у Херсоні, разом із версією про порушення правил експлуатації заводів "Кримський титан", а також сусідніх содового і бромного заводів, розглядається варіант про пошкодження кислотного резервуара через артилерійські навчання російської армії.

Взаємні закиди провини

Ще одна можлива причина, за даними української поліції, "викид надлишків отруйних речовин Росією з метою створення інформкампанії проти України для дестабілізації обстановки на півдні Херсонщини". Таким чином де-факто влада півострова, мовляв, прагнула натиснути на Київ, щоб той розблокував греблю на Північно-кримському каналі та відновив подачу води в Крим, припинену після анексії.

У Криму, де, здавалося б, легше встановити причини забруднення через безпосередній доступ до хімічних підприємств, теж не відстають у вигадливості. Так, за інформацією видання "Новая газета", керівництво "Кримського титану" саме звернулося із заявою до ФСБ, звинувативши українську владу в "екоциді" через начебто руйнування захисних споруд кислотного резервуара. 

Заступник голови де-факто уряду Криму Ігор Михайличенко також підтвердив агенції "РИА Крым", що місцеві правоохоронці розглядають версію про "навмисний викид невідомих хімічних речовин з території сусідньої держави". Інші можливі причини забруднення повітря, на думку російського слідства: перевищення норм викидів титановим, содовим чи бромовим заводами, перевищення концентрації сірчаної кислоти в колекторі "Кримського титану" чи порушення правил експлуатації цього кислотонакопичувача.

  • Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Операція із захоплення

    Бравий Путін на графіті і плакатах, а також російські прапори замість українських з'явилися в Криму після 27 лютого 2014 року, коли люди у військовій формі без відзнак зайняли будівлі Радміну і Верховної Ради АРК в Сімферополі, а відтак ключові об'єкти і українські військові частини. Операція РФ із захоплення Автономної Республіки Крим, що перебуває у складі України, пройшла всього за кілька днів.

  • Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Під контролем російських військових

    Нелегітимний референдум 16 березня 2014 роки змінив життя кримчан. Незважаючи на протести, в обхід Конституції України на голосування було винесено питання про зміну статусу Криму. Нова влада назвала незаконною передачу Кримської області з РРФСР до складу УРСР в 1954 році і підписала договір про входження до складу РФ. Більшість жителів Криму раділа, а на учасників протестів обрушилися репресії.

  • Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Кримські татари поза законом

    Від анексії Криму найбільше постраждали кримські татари. Репресії торкнулися всіх, хто вважає дії Росії незаконними. У 2016 році Меджліс кримськотатарського народу визнаний в РФ екстремістською організацією. Його лідерів переслідують, в будинках активістів не припиняються обшуки і арешти. Так було в 1944 році, коли їх як ворогів народу депортував з півострова радянський НКВС.

  • Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - 15 хвилин, Lâle, Крим. Реалії. А дихати в Криму можна? - запитують місцеві журналісти.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    "А дихати в Криму можна?"

    Замість українських телеканалів, відключених у Криму з весни 2014 року, працює аналогове телебачення Росії. Незалежний кримськотатарський канал ATR, який виступав за цілісність України, мовить тепер з Києва, оскільки на півострові його діяльність заборонена. Під заборону потрапили й інші ЗМІ - "15 хвилин", "Lâle", "Крим. Реалії". "А дихати в Криму можна?" - запитують місцеві журналісти.

  • Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Як легально потрапити в Крим

    Київ не визнає безконтрольний в'їзд в анексований Крим з Росії. Іноземці повинні спочатку в'їхати на територію України і тільки потім слідувати на півострів, інакше можна потрапити в українські списки нев'їзних. Потрапити до Криму можна через КПП на адміністративному кордоні з материковою Україною - пішки або машиною, інший транспорт тут не ходить. Для українців проїзд і прохід вільний.

  • Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Санкції за анексію

    Євросоюз і США не визнали анексію Криму, не рекомендують своїм компаніям купувати там бізнес і нерухомість, а також торгувати з півостровом. А підприємства Криму не можуть продавати свою продукцію в ЄС і Америку. Через санкції у кримчан не працюють карти Visa і MasterCard і подорожчали кредити, тому що в Крим не поспішають приходити і великі банки Росії.

  • Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості комуналки. Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Обіцяного чекають три роки

    Ті, хто проголосував за Крим в складі Росії, чекають від Путіна виконання обіцянок: споруди Керченського моста, газопроводу, електростанцій і вирішення соціальних проблем. Поки ж доходи кримчан не встигають за зростанням цін і збільшенням вартості "комуналки". Але інформація про незадоволених рівнем життя і про локальні протести з'являється тільки в соцмережах і незалежних ЗМІ.

  • Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія Стройгазмонтаж Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Міст від друга Путіна

    Будівництво моста через Керченську протоку, який з'єднає материкову частину РФ і Крим, ведеться в авральному режимі. Підряд на будівництво вартістю в 228 мільярдів рублів отримала компанія "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга - російського олігарха і друга Путіна. До грудня 2018 року планується звести 4 автомобільні смуги, а до грудня 2019 - 2 смуги залізниці і під'їзні шляхи до них.

  • За три роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними сайту Крим. Реалії, кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Чорний переділ

    За 3 роки малий бізнес кримчан сильно постраждав від переділу власності на користь бізнесменів РФ. За даними "Крим. Реалії", кількість малих підприємств в 2016 році в порівнянні з 2014-м скоротилася з 15 до 1 тисячі. Проблеми можуть виникнути у власників земельних ділянок і будинків в прибережній зоні. Вони втратять землі, якщо кримські суди не визнають документи, видані до анексії півострова.

  • У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в інфраструктурі обслуговування, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Турбізнес зазнає збитків

    У сезон в Криму працюють всі пляжі, Росія дозволила ввозити сюди продукти з України. Жителі, зайняті в обслуговуванні, сподіваються, що життя увійде в звичне русло. Але потік туристів за три роки скоротився майже на третину. Залізничне сполучення перервано, а літати на відпочинок без особливого комфорту - дорого. Через санкції ЄС в порти Криму не заходять круїзні пароплави з іноземцями.

  • Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки Крим. Золото і таємниці Чорного моря вирішить український суд.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    Золото кримських скіфів переїде в Київ

    Не повернуться до Криму скарби місцевих музеїв - сотні золотих прикрас і зброя. У грудні 2016- го суд в Нідерландах ухвалив передати Києву цю унікальну колекцію з 550 артефактів, яка в дні анексії Криму подорожувала виставками Європи. У судовій постанові сказано, що подальшу долю експонатів виставки "Крим. Золото і таємниці Чорного моря" вирішить український суд.

  • З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Фотогалерея: Крим через три роки після російської анексії

    З паспортом Росії

    З часу анексії Криму місцеві жителі можуть купувати SIM-карти для мобільників тільки з паспортом РФ. Але з виданими на півострові документом не дають візу в посольствах країн ЄС і США. У виграші опинилися кримські пенсіонери, що отримали паспорти РФ. Пенсія у них зросла до рівня російської, а пенсійний вік для жінок знизився з 60 до 55 років.

    Автор: Галина Петровська, Дмитро Каневський


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Українські прикордонники знову відкрили КП "Каланчак" і "Чаплинка" на адмінмежі з Кримом, закриті через забруднення повітря "Кримським титаном". Тим часом повідомляється про погіршення екологічної ситуації в Армянську.

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Екологічне лихо на заводі "Кримський титан" засвідчило нагальність модернізації заводу. Утім, після анексії Криму інвестиції у безпеку і захист довкілля стали примарними через західні санкції.

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Докладно

Труби заводу Кримський титан, 4 вересня

Чому погіршилась екологічна ситуація на адмінмежі з Кримом?

Жителі Криму й надалі нарікають на погіршення стану здоров'я через викиди заводу "Кримський титан". 

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